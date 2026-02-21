Au fond, c'est une vieille règle qui vient d'être rendue incontournable. Depuis au moins février 2024, la section 3.7 des conditions générales d'Anthropic interdisait déjà tout accès automatisé à Claude sans clé API officielle. Pendant deux ans, un grand nombre d'outils tiers ont simplement ignoré cette clause, ou misé sur le flou. Des applications comme OpenCode ou OpenClaw permettaient à leurs utilisateurs de brancher leur abonnement Claude Pro ou Max directement, sans passer par l'API payante à l'usage.

Et pour cause. Un abonnement Max à tarif fixe mensuel coûte bien moins cher que des appels API facturés au token quand on l'utilise massivement pour du code. Anthropic subventionne ses abonnés avec des tarifs préférentiels, mais en partant du principe qu'un humain est derrière le clavier, avec des limites d'usage raisonnables. Brancher un agent automatisé là-dessus, c'est vider le buffet à volonté sans faire partie des convives prévus.