Noël, c'est tous les jours chez Anthropic : la firme permet désormais à ses utilisateurs d'utiliser directement leurs apps favorites au sein de Claude AI.
Face à ChatGPT et Gemini, Anthropic montre les crocs : la firme, qui a récemment remis ses valeurs au goût du jour, a déployé Opus 4.5 pour damer le pion à la concurrence. Elle s'est également lancée dans le domaine de la santé et a mis au point un nouveau standard ouvert, Agent Skills.
Mais ce n'est pas tout : Anthropic vient également de faire un pas de géant pour améliorer l'interactivité de Claude AI. On vous explique.
Slack, Figma et Canva disponibles en tant qu'apps interactives dans Claude AI
Anthropic vient de faire une annonce qui devrait beaucoup plaire à ses abonnés : il est désormais possible d'appeler et d'utiliser certaines intégrations de Claude directement au sein du service. L'IA est, en effet, capable de se connecter à différents outils et d'interagir en temps réel avec eux. De quoi largement booster la productivité des utilisateurs.
Pour relever ce défi, Anthropic a tissé des partenariats avec plusieurs entreprises renommées. 9 services très appréciés des professionnels sont d'ores et déjà disponibles au sein de Claude AI : on trouve notamment le logiciel d'analyse Amplitude, le gestionnaire de fichiers Box, l'outil de design Canva, le créateur de workflows Clay, l'éditeur de graphiques Figma, l'explorateur de données IA Hex, les plateformes de gestion de projets Monday.com et Asana, ainsi que la messagerie Slack.
Une avancée qui s'appuie sur le standard ouvert MCP
Comment Anthropic a-t-il réussi ce tour de force ? La firme s'est basée sur son standard ouvert MCP (Model Context Protocol), lancé en 2024. Faisant partie des projets fondateurs de l'initiative Agentic AI et largement adopté par la communauté, il permet notamment aux assistants IA de se connecter à des applications tierces et d'interagir avec elles à la place des humains.
Les nouvelles apps interactives sont disponibles dès aujourd'hui pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, et ce, en version web ou via ordinateur. Pour appeler un service au sein de Claude AI, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de « + » visible en bas de la boîte de prompte, d'appuyer sur « Ajouter des connecteurs » et de sélectionner un outil marqué comme « interactif ».
Anthropic ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prévoit d'intégrer cette avancée à son service Cowork. La société va aussi ajouter de nouvelles intégrations dans un futur proche : Salesforce est d'ores et déjà dans les tuyaux.