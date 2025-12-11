À mesure que les agents IA gagnent en puissance et en performance, les questions s'accumulent : comment garantir la sécurité des utilisateurs ? Comment faire en sorte que ces agents puissent fonctionner facilement avec d'autres systèmes ? Comment éviter les verrouillages technologiques ? Pour OpenAI, les risques sont nombreux : « Sans conventions communes ni gouvernance neutre, le développement d'agents risque de se fragmenter en silos incompatibles, limitant ainsi la portabilité, la sécurité et le progrès. »