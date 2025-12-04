Automatiser certaines tâches peut faire gagner un temps fou. Pour donner un coup de pouce à ses utilisateurs, Google vient de lancer un nouvel outil qui facilite la création d'agents IA, Google Workspace Studio.
Gemini est disponible nativement dans la suite Google Workspace depuis plus d'un an et cette technologie facilite grandement le quotidien des utilisateurs. Les fonctions IA sont désormais nombreuses : résumés d'emails dans Gmail, création de documents dans Drive, prise de notes dans Meet et bien d'autres. Avec l'avènement de l'IA agentique, le géant de la Tech frappe fort et lance un nouvel outil innovant pour les professionnels.
Un nouvel outil Google pour créer des agents IA
Google a annoncé aujourd'hui la création de Google Workspace Studio, un service permettant de « créer des agents en quelques minutes pour automatiser les tâches quotidiennes, des plus simples aux plus complexes, sans aucune connaissance en programmation ni en syntaxe spécialisée. » Utilisant la puissance de Gemini 3, ce nouvel outil donne aux utilisateurs la possibilité d'utiliser le langage naturel pour expliquer à l'IA quelle tâche ils souhaitent automatiser.
Les agents créés seront capables d' « analyser les problèmes et (de) s’adapter aux nouvelles informations ». Intégrés à la suite Google Workspace, ils peuvent prendre en compte le contenu des documents et des emails de l'utilisateur mais aussi les informations trouvées sur le web pour s'adapter à toutes les situations. On peut, par exemple, leur demander de lancer des actions s'ils détectent un mot précis dans un message, d'envoyer des briefings ou des alertes, et bien plus encore.
Un outil limité aux utilisateurs payants
Google Workspace Studio peut aussi être combiné avec des applications tierces, comme Jira, Salesforce, Mailchimp ou encore Asana, ce qui élargit considérablement le champ des possibles. Les agents créés peuvent être partagés à d'autres collaborateurs au sein d'une organisation et des modèles sont notamment proposés pour aider les utilisateurs à s'approprier l'outil.
Google voit d'ores et déjà plus loin et plusieurs améliorations sont prévues. Elles concernent notamment « le partage externe, l'envoi d'e-mails en dehors de votre domaine principal et une prise en charge robuste des webhooks. »
Le déploiement de Google Workspace Studio a démarré hier et les utilisateurs finaux pourront commencer à utiliser à partir du 5 janvier 2026 (pour les domaines à déploiement progressif). L'outil ne peut pas être utilisé par les personnes mineures et seuls les abonnés possédant un abonnement payant Business, Enterprise, Education, Google AI Pro for Education ou Google AI Ultra for Enterprises, peuvent y accéder.
À noter : les utilisateurs éligibles bénéficient d'un accès promotionnel à des limites plus élevées, qui seront revues dès janvier 2026.