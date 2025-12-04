Les agents créés seront capables d' « analyser les problèmes et (de) s’adapter aux nouvelles informations ». Intégrés à la suite Google Workspace, ils peuvent prendre en compte le contenu des documents et des emails de l'utilisateur mais aussi les informations trouvées sur le web pour s'adapter à toutes les situations. On peut, par exemple, leur demander de lancer des actions s'ils détectent un mot précis dans un message, d'envoyer des briefings ou des alertes, et bien plus encore.