Gemini vient de bénéficier d'une mise à jour dans Google Docs : l'IA est désormais capable de rédiger des textes à partir de sources. Un petit pas pour Google, mais un grand bond pour la fiabilité des contenus des utilisateurs.
Toujours aussi apprécié par les utilisateurs, Google Docs évolue lentement mais sûrement : l'outil, qui prend en charge depuis quelques mois seulement les caractères non imprimables, peut désormais ouvrir et modifier des fichiers Word chiffrés côté client. Il propose aussi depuis peu une nouvelle fonctionnalité IA de création de documents personnalisés.
Et en parlant d'IA, l'équipe Google vient également de booster les capacités de rédaction de Gemini au sein de son fameux logiciel de traitement de texte.
La rédaction basée sur des sources débarque dans Google Docs
L'IA aide de nombreux utilisateurs à devenir plus efficaces, notamment dans le domaine de la rédaction de documents ou de mails. Mais sa fiabilité laissait encore parfois à désirer. Google a trouvé une façon de régler ce problème en permettant à Gemini de générer des résultats contextuels à partir de sources pertinentes.
Le géant de la Tech a, en effet, fait il y a peu une annonce intéressante : « Gemini sélectionnera automatiquement une liste de sources liées à votre document et vous pourrez choisir, via le panneau latéral, de n'utiliser que les informations de ces sources pour vous aider à rédiger. Ainsi, les suggestions resteront ciblées et basées sur un contenu fiable. »
Pour utiliser cette nouvelle option, l'utilisateur n'aura pas à jongler entre plusieurs onglets : il pourra directement lier ses sources à un document depuis le panneau latéral intégrant la technologie.
Une fonction destinée aux utilisateurs payants
Si l'ajout individuel de fichiers est toujours possible dans l'outil, Google a souhaité faire gagner un peu de temps à ses utilisateurs en leur donnant les moyens de lier en quelques clics toutes les sources essentielles pour la création d'un nouveau document. L'option est dès aujourd'hui activée par défaut au sein du panneau latéral du traitement de texte.
Hélas, les utilisateurs gratuits de Google Workspace ne pourront pas accéder à cette fonctionnalité. Seuls les personnes qui possèdent un abonnement Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Gemini Business, Gemini Enterprise, Google AI Pro for Education et Google One AI Premium auront la possibilité de l'utiliser.