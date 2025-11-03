Le géant de la Tech a, en effet, fait il y a peu une annonce intéressante : « Gemini sélectionnera automatiquement une liste de sources liées à votre document et vous pourrez choisir, via le panneau latéral, de n'utiliser que les informations de ces sources pour vous aider à rédiger. Ainsi, les suggestions resteront ciblées et basées sur un contenu fiable. »