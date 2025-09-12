Marre d'oublier le contenu de vos fichiers ? Google Drive est désormais capable de vous donner un coup de pouce, grâce à une nouvelle fonctionnalité IA.
- Google Drive introduit une nouvelle fonctionnalité IA qui génère des résumés de documents directement sur la page d'accueil.
- Les résumés sont disponibles pour certains fichiers Docs, Sheets, Slides et PDF dans la section « Suggestions de fichiers ».
- Cette fonction est réservée aux utilisateurs payants de Google Workspace, avec un déploiement complet prévu d'ici le 18 septembre.
Google Drive évolue constamment. Après avoir simplifié la navigation dans les vidéos stockées sur cette plateforme, les développeurs ont facilité l'accès aux outils d'édition de ces médias. Récemment, la fonctionnalité de numérisation a aussi été revue au goût du jour. L'équipe, qui mise de plus en plus sur l'IA, vient de déployer une mise à jour qui devrait plaire aux étourdis. On vous explique.
Des résumés de documents disponibles sur l'accueil de Google Drive
On savait déjà Gemini capable de générer du contenu à partir de fichiers dans Drive. L'intelligence artificielle pouvait aussi créer des fichiers ou des dossiers et organiser l'espace de stockage. Elle peut désormais fournir des résumés de documents, qui seront bientôt visibles dans l'accueil de Google Drive.
Google a, en effet, annoncé hier l'arrivée d'une nouvelle fonction IA : « Vous pouvez désormais consulter les résumés Gemini directement dans les fichiers suggérés sur la page d'accueil de Google Drive. Ces résumés s'afficheront pour certains fichiers Docs, Sheets, Slides et PDF de votre liste de suggestions. »
L'équipe explique notamment qu'il sera possible d'aller plus loin en cliquant sur un bouton « Voir plus » qui apparaîtra au survol du résumé. L'utilisateur pourra alors poser des questions complémentaires dans le panneau latéral Gemini ou accéder à des informations plus détaillées.
Une fonction accessible aux utilisateurs payants
Si l'annonce date d'hier, Google a lancé cette nouvelle fonction le 4 septembre dernier. Le géant de la Tech prévoit un déploiement graduel qui devrait être finalisé d'ici le 18 septembre prochain. Les résumés IA seront visibles sur la page d'accueil de Google Drive, dans la section « Suggestions de fichiers ».
Pour l'heure, la fonctionnalité ne sera accessible qu'aux utilisateurs payants de Google Workspace. La firme prévoit, en effet, de déployer cette mise à jour pour les abonnés Business Standard et Plus et les abonnés Enterprise Standard et Plus. Ceux qui disposent de Google AI Pro pour l'éducation, de Google One AI Premium et des add-ons Gemini Business et Gemini Enterprise pourront également y accéder.
