Pour l'heure, la fonctionnalité ne sera accessible qu'aux utilisateurs payants de Google Workspace. La firme prévoit, en effet, de déployer cette mise à jour pour les abonnés Business Standard et Plus et les abonnés Enterprise Standard et Plus. Ceux qui disposent de Google AI Pro pour l'éducation, de Google One AI Premium et des add-ons Gemini Business et Gemini Enterprise pourront également y accéder.