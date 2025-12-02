L'intelligence artificielle autonome fait rêver autant qu'elle inquiète. Comment lâcher la bride à un agent numérique capable de prendre des décisions seul, sans risquer la catastrophe ? Depuis Las Vegas et l'AWS re:Invent ce mardi, Amazon tente de lever cette épine avec AgentCore, fraîchement enrichi de garde-fous sophistiqués. Téléchargé plus de 2 millions de fois en cinq mois seulement, cet outil promet aux entreprises de déployer leurs assistants intelligents sans perdre le sommeil, grâce à des balises de sécurité précises et un système de surveillance en temps réel qui ne laisse en théorie rien passer.