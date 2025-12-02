La démonstration était impressionnante. Rares sont les médias ayant pu y assister, mais derrière un effet « waouw » qui sur le coup a pu faire pshitt, on a compris la symbolique à tête reposée, une fois les informations d'AWS libérées. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, la dette technique, c'est le temps (et il est estimé à 30%) que les équipes d'une entreprise consacrent à des tâches de modernisation manuelle. Pour qu'on se rende compte de ce qu'AWS entend par « aider les entreprises à éliminer leur dette technologique », ses équipes ont fait exploser, sur un immense parking, un serveur retombé sur une masse d'explosif, après avoir été lâché 30 mètres plus haut. Et pouf, plus de dette technique.