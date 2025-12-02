Amazon Web Services a dévoilé en fanfare les nouvelles fonctionnalités de Transform, son service d'IA capable de moderniser automatiquement n'importe quel code legacy. Son intelligence artificielle promet de faire disparaître la dette technique cinq fois plus vite.
La dette technique, c'est un peu comme ces cartons qu'on empile à la cave ou au grenier. On sait qu'il faudra s'en occuper un jour, mais on repousse toujours à plus tard. À Las Vegas, Amazon Web Services a présenté sa solution pour régler le problème. AWS Transform se dote désormais d'agents IA capables de moderniser des millions de lignes de code archaïque, pour transformer des semaines de labeur en quelques jours de travail.
AWS Transform Custom s'attaque à tous les systèmes obsolètes avec l'IA générative
La démonstration était impressionnante. Rares sont les médias ayant pu y assister, mais derrière un effet « waouw » qui sur le coup a pu faire pshitt, on a compris la symbolique à tête reposée, une fois les informations d'AWS libérées. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, la dette technique, c'est le temps (et il est estimé à 30%) que les équipes d'une entreprise consacrent à des tâches de modernisation manuelle. Pour qu'on se rende compte de ce qu'AWS entend par « aider les entreprises à éliminer leur dette technologique », ses équipes ont fait exploser, sur un immense parking, un serveur retombé sur une masse d'explosif, après avoir été lâché 30 mètres plus haut. Et pouf, plus de dette technique.
Si le service d'IA agentique AWS Transform aidait déjà à la transformation des applications Windows .NET et des environnements VMware, il s'attaque à présent à tous les systèmes legacy imaginables, même les frameworks maison que personne n'ose plus toucher. La nouvelle mouture « custom » du service analyse, planifie et exécute la modernisation de façon autonome, en apprenant de chaque transformation pour s'améliorer au fil du temps.
Depuis son lancement, AWS Transform a déjà digéré 1,1 milliard de lignes de code et économisé plus de 810 000 heures de travail manuel aux développeurs. Amazon promet maintenant une accélération jusqu'à cinq fois supérieure par rapport à une modernisation traditionnelle, permettant de traiter des centaines, voire des milliers d'applications simultanément.
La plateforme ne se contente d'ailleurs pas de traduire bêtement l'ancien code vers de nouvelles technologies. Elle capture les retours d'expérience, affine ses transformations à chaque projet, et garantit une qualité constante même sur des migrations complexes. C'est un vrai copilote qui ne prend jamais de vacances, et ne fait pas de copier-coller approximatif.
Un système qui élimine les licences Windows et SQL Server avec l'open source
La grande offensive d'Amazon vise les environnements Windows dans leur globalité. AWS Transform peut maintenant transformer simultanément tous les éléments d'une application Windows : le code .NET, la base de données SQL Server, l'interface utilisateur et l'infrastructure de déploiement. Le tout bascule automatiquement vers des solutions open source gratuites. Tout cela permet jusqu'à 70% d'économies, en se débarrassant au passage des licences Microsoft qui coûtent une fortune.
Autrement dit, avant, les entreprises devaient payer très cher pour utiliser Windows, .NET et SQL Server (licences Microsoft). Maintenant, AWS Transform convertit automatiquement tout vers des alternatives gratuites (Linux, PostgreSQL, etc.) en une seule opération, au lieu de devoir migrer chaque élément séparément. D'où les grosses économies.
Le fait que tout se fasse en une seule opération automatisée est un vrai avantage. Avant, il fallait jongler entre plusieurs outils pour migrer séparément les applications, les bases de données, les interfaces et l'infrastructure. Désormais, l'agent IA analyse l'ensemble de l'environnement Windows, établit un plan de migration global, puis exécute toute la transformation automatiquement. Thomson Reuters, géant de l'information financière, migre ainsi 1,5 million de lignes de code par mois et économise 30% de coûts, outre la réduction de moitié de sa dette technique.
Air Canada montre de son côté l'urgence que peut représenter la modernisation. La compagnie aérienne devait mettre à jour des milliers de fonctions lambda, sous peine de compromettre ses opérations quotidiennes. En quelques jours seulement, AWS Transform a coordonné toute la migration, en réduisant de 80% le temps et les coûts par rapport à une approche manuelle. De quoi éviter que les systèmes informatiques ne partent en vrille comme un vol dans une tempête.
Une entreprise divise par cinq ses délais de modernisation grâce à AWS Transform
AWS renforce aussi Transform pour les migrations VMware et mainframe (un ordinateur de grande taille qui exécute des applications métier critiques nécessitant une puissance de traitement importante) avec de nouveaux agents spécialisés. La grande avancée, c'est qu'ils génèrent automatiquement les plans de test, collectent les données nécessaires et créent les scripts de validation. Des tâches ingrates qui monopolisaient auparavant jusqu'à la moitié du temps total d'un projet de migration, et qui disparaissent grâce à l'automatisation par IA.
QAD, un éditeur cloud pour l'industrie manufacturière, a carrément divisé ses délais de modernisation par cinq. « Les modernisations qui prenaient deux semaines ne prennent plus que trois jours », détaille Sanjay Brahmawar, le CEO de QAD|Redzone. Avec 60 à 70% de gains de productivité, l'entreprise économise 7 500 heures de développement par an et a déjà traité plus de 180 000 lignes de code legacy. « Pour nos clients, ce n'est pas juste de la modernisation, c'est de l'accélération », insiste le dirigeant.
Amazon ouvre également Transform à ses partenaires à l'aide d'une initiative de « composabilité ». Concrètement, Accenture, Capgemini et Pegasystems peuvent intégrer leurs propres outils et expertise spécialisée directement dans la plateforme. L'objectif est de créer des migrations sur mesure pour des secteurs très réglementés comme la banque ou la santé, où moderniser du vieux code sans violer les normes de conformité strictes est un véritable défi technique. Du sur-mesure pour chaque secteur.