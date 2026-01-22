Ayant travaillé avec des experts en droit, philosophie, théologie ou psychologie pour mettre à jour sa constitution, Anthropic a consacré une section entière à la nature de sa technologie. La société exprime notamment ses doutes quant au fait que Claude puisse être doté d'une forme de conscience, que ce soit à l'heure actuelle ou dans les années à venir. Elle mène dans le document une véritable réflexion philosophique sur la manière dont l'IA devrait parler de « sa nature, son identité et sa place dans le monde. »