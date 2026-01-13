Ce lancement n'a rien d'anodin : c'est une attaque frontale contre la vision d'Apple. Alors que la firme de Cupertino s'enlise avec un Apple Intelligence qui peine à convaincre, Anthropic contourne l'obstacle. Pas besoin d'attendre une mise à jour système ou le bon vouloir de Tim Cook. Cowork s'installe comme une simple application et prend le contrôle là où ça compte : vos données.

La stratégie est habile. En 2025, nous avons vu des développeurs défier Apple Intelligence avec des assistants comme Sky, avant d'être rachetés par de gros acteurs comme OpenAI. Mais Anthropic prend une voie différente, moins spectaculaire mais plus pragmatique. Plutôt que de vouloir être un assistant vocal omniscient qui gère votre calendrier et vos lumières, Cowork se positionne comme l'exécutant parfait des tâches bureautiques rébarbatives. C'est l'approche « outil » contre l'approche « gadget ». En ciblant les dossiers locaux plutôt que le système entier, Anthropic évite aussi (pour l'instant) les foudres des régulateurs de la vie privée, tout en offrant une utilité immédiate que Siri ne peut toujours pas égaler.