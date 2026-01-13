Oubliez les démos tape-à-l'œil et les promesses de futurs assistants vocaux qui bafouillent. Pendant qu'Apple repousse encore son Siri « intelligent » et qu'OpenAI joue les gros bras, Anthropic vient de livrer silencieusement l'outil qui pourrait bien rendre votre souris obsolète dès ce matin. Brutal.
Vous pensiez que le contrôle total de votre ordinateur par une IA relevait encore de la science-fiction ou de bêtas instables ? Détrompez-vous. Comme le rapporte Ars Technica, Anthropic vient de déployer « Cowork », une extension majeure de son application Mac qui transforme Claude en véritable collègue de bureau. Pour comprendre cette décision, il faut revenir à l'automne dernier, quand l'entreprise libérait les compétences de Claude avec un standard ouvert qui lui permettait d'utiliser des outils. Cette fois, la technologie sort des serveurs pour atterrir directement dans votre Finder.
Cowork : quand Claude met les mains dans le cambouis (et vos dossiers)
Le principe de Cowork est d'une simplicité désarmante, presque inquiétante. Au lieu de copier-coller du texte dans une fenêtre de chat, vous donnez à Claude l'accès à un dossier spécifique de votre Mac. Dès lors, l'IA ne se contente plus de lire : elle agit. Elle peut éditer des fichiers, créer des feuilles de calcul, rédiger des rapports complets ou nettoyer une arborescence de fichiers chaotique sans que vous ne leviez le petit doigt.
Techniquement, Cowork repose sur les fondations de Claude Code, l'outil prisé des développeurs, mais adapté ici pour l'informatique plus générale. Fini le terminal et les lignes de commande obscures. Si vous lui demandez d'analyser les factures du dossier « Comptabilité 2025 » et d'en tirer un Excel récapitulatif, Cowork s'exécute en local, manipulant vos fichiers comme le ferait un stagiaire zélé, mais ultra-rapide. C'est la concrétisation directe des promesses d'octobre 2024, où Anthropic annonçait vouloir automatiser les clics de souris pour les tâches complexes.
Le hold-up du bureau virtuel
Ce lancement n'a rien d'anodin : c'est une attaque frontale contre la vision d'Apple. Alors que la firme de Cupertino s'enlise avec un Apple Intelligence qui peine à convaincre, Anthropic contourne l'obstacle. Pas besoin d'attendre une mise à jour système ou le bon vouloir de Tim Cook. Cowork s'installe comme une simple application et prend le contrôle là où ça compte : vos données.
La stratégie est habile. En 2025, nous avons vu des développeurs défier Apple Intelligence avec des assistants comme Sky, avant d'être rachetés par de gros acteurs comme OpenAI. Mais Anthropic prend une voie différente, moins spectaculaire mais plus pragmatique. Plutôt que de vouloir être un assistant vocal omniscient qui gère votre calendrier et vos lumières, Cowork se positionne comme l'exécutant parfait des tâches bureautiques rébarbatives. C'est l'approche « outil » contre l'approche « gadget ». En ciblant les dossiers locaux plutôt que le système entier, Anthropic évite aussi (pour l'instant) les foudres des régulateurs de la vie privée, tout en offrant une utilité immédiate que Siri ne peut toujours pas égaler.