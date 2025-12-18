Agent Skills, c'est le nom du nouveau standard ouvert qu'Anthropic vient de lancer pour rendre les compétences IA de son chatbot Claude portables. Avec gestion centralisée pour les équipes et partenariats avec Notion, Figma ou Atlassian au programme.
Claude fait sa révolution ce jeudi. Anthropic a dévoilé ce 18 décembre une série de mises à jour pour transformer son assistant en véritable couteau suisse professionnel. La star du jour s'appelle Agent Skills, un standard ouvert qui promet de rendre les compétences de l'IA portables entre plateformes. L'entreprise californienne ajoute aussi une gestion centralisée pour les administrateurs et un répertoire fourni par des mastodontes comme Zapier, Canva ou Vercel.
Les skills deviennent portables et accessibles à tous sur Claude
Avec Agent Skills, Anthropic suit la même philosophie que son Model Context Protocol, à savoir la portabilité avant tout. Le principe est simple, mais prometteur. Les skills, ces instructions qui apprennent à Claude des tâches répétitives adaptées à chaque organisation, peuvent désormais voyager d'une plateforme à l'autre. Cela met fin aux compétences enfermées dans un seul écosystème et laisse place aux agents capables de gérer de vraies missions d'entreprise.
Mais Agent Skills seul ne suffit pas. Anthropic a identifié le principal frein de ses clients, qui est de distribuer et contrôler ces skills dans toute une entreprise. D'où l'arrivée d'une console d'administration centralisée pour les plans Team et Enterprise. Les responsables IT décident quelles skills (compétences, en français) installer automatiquement sur tous les postes ou laisser au choix de chaque employé. Du pilotage centralisé sans rigidité.
Côté création, tout se simplifie. Les skills ont désormais leur propre espace dans la barre latérale des outils, espace accompagné d'un processus de création express. Dans la version française, l'outil « Compétences » dans le sous-menu « Capacités » sera votre ami. Il suffit de décrire en quelques mots ce qu'on attend pour que Claude concocte la skill correspondante. Pas besoin d'être développeur pour automatiser son quotidien, l'IA s'occupe de la plomberie technique.
Des skills organisationnelles et personnelles pour tous les usages professionnels
Le répertoire de compétences préfabriquées change la donne. Disponible sur claude.ai/connectors, il rassemble des skills conçues par Canva, Zapier, Strip, Notion, Figma, Vercel, Atlassian, Sentry, Cloudflare et Ramp. Chacune exploite le Model Context Protocol pour s'intégrer facilement. Concrètement, on peut appliquer automatiquement une charte graphique aux documents, générer des e-mails suivant les templates maison ou créer des tâches dans Jira, en respectant les conventions d'équipe.
Deux grandes catégories de skills émergent. D'un côté, les skills d'équipe imposent les standards de la boîte, avec une même charte graphique sur toutes les présentations, des e-mails d'incident formatés selon le template officiel, et des tâches créées avec les bonnes conventions. De l'autre, les skills individuelles automatisent les corvées personnelles, comme la manipulation de PDF, l'ajout de signature, et le déploiement express de prototypes sur Slack.
Les partenaires d'Authropic semblent ravis des progrès. Josh Devenny, d'Atlassian, explique que « Claude ne se contente plus de voir les tickets Jira ou pages Confluence, il sait quoi en faire : transformer des specs en backlogs, générer des rapports de statut ». Andrew Qu, de Verce, veut « permettre à chacun de déployer sites, apps et agents » facilement. L'objectif d'Anthropic est bien de faire de Claude un outil qui exécute vraiment, pas juste un bavard qui conseille.