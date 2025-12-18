Mais Agent Skills seul ne suffit pas. Anthropic a identifié le principal frein de ses clients, qui est de distribuer et contrôler ces skills dans toute une entreprise. D'où l'arrivée d'une console d'administration centralisée pour les plans Team et Enterprise. Les responsables IT décident quelles skills (compétences, en français) installer automatiquement sur tous les postes ou laisser au choix de chaque employé. Du pilotage centralisé sans rigidité.