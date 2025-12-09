Jusqu'à cette semaine, les développeurs pouvaient demander à l'IA de faire du débogage, de générer des extraits de code ou de leur fournir des explications. Désormais, ils peuvent aussi demander à Claude d'enquêter sur des bugs, de modifier du code en fonction des retours de leurs collaborateurs ou d'utiliser les conversations pour faire du débogage collectif. Il suffit, pour cela, de mentionner la technologie dans un échange pour lancer des sessions complètes.