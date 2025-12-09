Déléguer des tâches à Claude Code depuis une simple conversation Slack ? C'est désormais possible et ça change tout.
Ayant récemment ouvert sa filiale française, Anthropic prépare lentement mais sûrement son entrée en bourse. La société redouble d'efforts pour rendre Claude AI incontournable : s'étant récemment associée avec Google, elle a dévoilé Opus 4.5, un modèle doté d'excellentes performances et Haïku 4.5, une technologie ciblée codage.
Et en parlant de code, Anthropic vient aussi de lancer Claude Code dans Slack, une décision qui annonce sans doute des évolutions majeures dans le secteur. On vous explique.
Claude Code débarque au sein des conversations Slack
Il était déjà possible d'accéder à Claude dans l'application Slack depuis octobre mais la société Anthropic vient d'annoncer qu'elle renforçait cette intégration : « aujourd'hui, nous lançons la possibilité de déléguer des tâches à Claude Code directement depuis Slack. » La fonction, disponible en version bêta, permet notamment à Claude d'analyser vos demandes et de les transmettre à Claude Code, si besoin est. Les mises à jour sont directement publiées dans le fil Slack.
Jusqu'à cette semaine, les développeurs pouvaient demander à l'IA de faire du débogage, de générer des extraits de code ou de leur fournir des explications. Désormais, ils peuvent aussi demander à Claude d'enquêter sur des bugs, de modifier du code en fonction des retours de leurs collaborateurs ou d'utiliser les conversations pour faire du débogage collectif. Il suffit, pour cela, de mentionner la technologie dans un échange pour lancer des sessions complètes.
Anthropic précise notamment qu' « une fois la session terminée, vous trouverez un lien vers l'intégralité du document où vous pourrez consulter les modifications, ainsi qu'un lien direct pour soumettre une demande de fusion. » Aucune date de déploiement global n'a, pour l'heure, été communiquée.
Un tournant majeur à l'horizon ?
Si elle soulève, bien sûr, quelques inquiétudes concernant la sécurité et la propriété intellectuelle, cette nouvelle série de fonctionnalités montre clairement qu'un changement important est actuellement en cours dans le monde du code. Des outils comme Cursor, Codex d'OpenAI ou encore Github Copilot ont déjà tous des intégrations Slack et ce type de plateforme collaborative pourrait bien prendre de plus en plus le pas sur les environnements de développement classiques.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Coder depuis une conversation semble, en effet, être une tendance forte qui devrait prendre de l'ampleur dans les prochains mois. Intégrés dans les discussions, les agents de codage IA rendent le travail des développeurs plus fluide, du moins pour des tâches simples. En se basant sur les échanges entre collaborateurs, ces technologies peuvent aussi mieux appréhender le contexte des discussions et faire des propositions plus pertinentes et efficaces.
Cette tendance se pérennisera-t-elle ? L'avenir nous le dira.