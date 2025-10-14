Mais avec cette nouvelle mise à jour, la messagerie va encore plus mettre le paquet. Capable de comprendre le langage naturel, le Slackbot répond comme un copilote de travail, en allant puiser directement dans vos conversations, fichiers et canaux. Il cherche, trie, priorise et synthétise tout ce que vous lui demandez à votre place. Et contrairement à l'ancienne version, il comprend enfin le contexte.