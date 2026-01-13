Anthropic lance « Claude for Healthcare », un service réservé aux professionnels de santé et de recherche. L’entreprise avance avec prudence pour tester les fonctionnalités et multiplie les garde-fous avant toute ouverture plus large.
Après ChatGPT Santé présenté par OpenAI il y a quelques jours, voici qu'Anthropic présente les nouvelles fonctionnalités de Claude, « Claude for Healthcare ». Lancées ce 11 janvier, après « Claude for Life Sciences », elles sont spécialement conçues pour la santé et les sciences de la vie. Les hôpitaux et laboratoires participants peuvent consulter des synthèses médicales, remplir des formulaires administratifs et analyser des publications scientifiques.
Les abonnés Claude Pro et Max aux États-Unis peuvent autoriser Claude à accéder à leurs résultats d’analyses et à leurs dossiers médicaux. Les connecteurs HealthEx et Function sont disponibles en bêta, et Apple Health ainsi qu’Android Health Connect se déploient cette semaine via les applications iOS et Android. Chaque test permet d’observer comment le service s’intègre dans le travail quotidien sans exposer les utilisateurs à des erreurs critiques.
Claude cherche à concurrencer ChatGPT dans la santé et la recherche
Exactement comme son concurrent d'Open AI, Claude for Healthcare parcourt les dossiers médicaux, prépare des synthèses pour les cliniciens et compile des tableaux de suivi. De leur côté, dans les hôpitaux, les médecins vérifient les documents avant de les utiliser pour leurs décisions. Les chercheurs trient les publications et consultent les résultats générés par Claude pour compléter leurs analyses. Les équipes IT peuvent gérer quant à elles les droits d’accès et surveiller les modifications afin que chaque utilisateur ne voie que ce qu’il doit voir.
Les intégrations HealthEx et Function relient les résultats cliniques aux données administratives, tandis qu’Apple Health et Android Health Connect synchronisent les informations depuis les applications mobiles. Les abonnés Pro et Max peuvent activer ces flux de manière sécurisée. Chaque action produit un retour concret sur la fiabilité du service dans le quotidien professionnel et sur les ajustements nécessaires.
Bêta et garde-fous pour un lancement prudent
Les utilisateurs évaluent la capacité de Claude à gérer des données sensibles et complexes. Les médecins et chercheurs signalent les points à affiner, les équipes IT modifient les paramètres d’accès et chaque mise à jour se teste sur des cas réels.
Côté sécurité des données échangées, Anthropic précise que les intégrations sont conçues pour rester privées. Les utilisateurs choisissent précisément quelles informations partager avec Claude, donnent leur accord explicite pour autoriser l’accès et peuvent révoquer ou modifier ces permissions à tout moment.
Les données de santé ne servent pas à entraîner les modèles. Claude affiche des mentions légales contextuelles, signale quand il n’est pas sûr d’une réponse et renvoie les utilisateurs vers des professionnels de santé pour obtenir un avis personnalisé.
Chez Anthropic, on collecte les retours des utilisateurs pour corriger les incohérences et améliorer les fonctionnalités.Chaque synthèse, formulaire ou tableau est vérifié et validé avant usage. Les retours permettent d’ajuster les intégrations et de corriger les incohérences. Le service progresse par étapes, chaque test révélant les possibilités et les limites de l’outil.
Les équipes peuvent observer comment Claude s’intègre dans le travail quotidien, ajuster les droits d’accès et sécuriser les informations. Les fonctionnalités se déploient progressivement, en fonction des usages réels, afin de minimiser les risques et d’assurer la fiabilité. L’entreprise teste chaque étape avant d’envisager une ouverture plus large.
Pour l’instant, Claude for Healthcare et Claude for Life Sciences ne sont pas disponibles en France.