Les utilisateurs évaluent la capacité de Claude à gérer des données sensibles et complexes. Les médecins et chercheurs signalent les points à affiner, les équipes IT modifient les paramètres d’accès et chaque mise à jour se teste sur des cas réels.

Côté sécurité des données échangées, Anthropic précise que les intégrations sont conçues pour rester privées. Les utilisateurs choisissent précisément quelles informations partager avec Claude, donnent leur accord explicite pour autoriser l’accès et peuvent révoquer ou modifier ces permissions à tout moment.

Les données de santé ne servent pas à entraîner les modèles. Claude affiche des mentions légales contextuelles, signale quand il n’est pas sûr d’une réponse et renvoie les utilisateurs vers des professionnels de santé pour obtenir un avis personnalisé.

Chez Anthropic, on collecte les retours des utilisateurs pour corriger les incohérences et améliorer les fonctionnalités.Chaque synthèse, formulaire ou tableau est vérifié et validé avant usage. Les retours permettent d’ajuster les intégrations et de corriger les incohérences. Le service progresse par étapes, chaque test révélant les possibilités et les limites de l’outil.

Les équipes peuvent observer comment Claude s’intègre dans le travail quotidien, ajuster les droits d’accès et sécuriser les informations. Les fonctionnalités se déploient progressivement, en fonction des usages réels, afin de minimiser les risques et d’assurer la fiabilité. L’entreprise teste chaque étape avant d’envisager une ouverture plus large.

Pour l’instant, Claude for Healthcare et Claude for Life Sciences ne sont pas disponibles en France.