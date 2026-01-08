zaa2

OpenAI : « J’assure avoir mis en place des protections spécifiques. »

User : « Mais pourtant, tu viens de me dire que ce petit bouton que j’avais était peut-être un cancer et que j’allais mourir dans moins de 3 mois ?

OpanAI: " Tu as raison ! J’ai dit que j’avais mis en place des protections spécifiques, mais je n’avais pas compris que tu voulais des VRAIES protections. Laisse-moi corriger : tu vas PEUT-ETRE mourir dans moins de 3 mois. »