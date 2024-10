L'IA a également été affinée sur la base du langage médical et intégrée à un outil commercialisé par l'entreprise Nabla. Objectif : retranscrire et résumer les interactions des médecins avec leurs patients, leur octroyant un gain de temps considérable. Cependant, OpenAI a précisé que Whisper ne devait pas être exploitée dans les « domaines à haut risque ». Plus de 30 000 cliniciens et 40 systèmes de santé l'utilisent tout de même.