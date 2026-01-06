Une IA médicale dédiée ? OpenAI renifle un business quand Gemini ne cesse de décevoir

Dans un récent rapport, OpenAI affirme que plus de 40 millions de personnes posent chaque jour des questions liées à la santé à ChatGPT, soit un peu plus de 5% de l’ensemble des messages reçus par le service. L’entreprise indique qu’environ un quart des utilisateurs réguliers envoient au moins une requête médicale par semaine, et qu’aux États‑Unis, près de 60% des adultes déclarent avoir utilisé une IA pour des questions de santé ou de système de soins au cours des trois derniers mois.

​OpenAI détaille aussi la nature de ces échanges. Environ 55% des adultes américains qui ont utilisé une IA pour leur santé disent l’avoir fait pour comprendre des symptômes, tandis que près de deux millions de messages hebdomadaires concernent les arcanes de l’assurance maladie outre-Atlantique : franchises, refus de prise en charge, explications de facture. Autre point intéressant : le rapport précise que sept conversations sur dix autour de la santé ont lieu en dehors des heures normales de consultation, et que les personnes vivant à plus de 30 minutes d’un hôpital comptent parmi les utilisateurs les plus actifs. L'IA entretiendrait-elle l'hypocondrie ?

Quoi qu'il en soit, en partant de ce constat, OpenAI tente de la jouer finement et, plutôt que de positionner son IA comme une alternative aux médecins, l'entreprise présente ChatGPT comme un outil d’appoint qui aide à préparer un rendez‑vous, à mieux formuler ses questions au spécialiste, à distinguer une situation urgente d’un simple besoin de consultation, ou encore à décrypter les documents administratifs liés aux soins. L’entreprise affirme disposer d’une équipe dédiée à la santé, travailler avec des cliniciens pour tester ses modèles et explique que GPT‑5 réduit plusieurs "modes d’échec" identifiés, comme les hallucinations en situation urgente ou les erreurs liées à des contextes médicaux non américains. Le rapport ne donne toutefois pas de taux d’erreur mesuré en conditions réelles, ce qui laisse un peu perplexe sur la fiabilité réelle de ces réponses.

​Surtout, OpenAI commence déjà à parler de régulation. Le document plaide pour l’ouverture et l’interconnexion sécurisée des grandes bases de données médicales publiques, afin d’entraîner les modèles sur "des décennies de recherche", pour des infrastructures de laboratoires expérimentaux assistés par IA, ainsi que pour de nouveaux cadres de la réglementation afin de permettre des dispositifs médicaux intégrant des assistants grand public. On a donc bien compris l'objectif : intégrer et normaliser ChatGPT dans la chaîne de soins, tout en restant officiellement positionné comme un simple allié des patients et des professionnels.