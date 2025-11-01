Menée sous la direction de Zainab Iftikhar, doctorante en informatique à l'Université Brown, l'équipe a établi une grille d'évaluation recensant quinze types de dérives éthiques observées lors des échanges entre humains et chatbots, réparties en cinq grandes catégories. Le manque d'adaptation contextuelle (incapacité des LLMs à considérer le vécu des patients), la collaboration thérapeutique déficiente (validation de fausses croyances de la part des LLMs), l'empathie trompeuse (utilisation trop mécanique de termes créant un lien artificiel), la discrimination implicite (reproduction de biais de genre, de culture ou de religion) et l'indifférence face aux situations de détresse (absence de réaction appropriée face à des idées suicidaires ou des situations d’urgence).

L'intégralité de ces dérives ont été constatées dans le cadre d’expériences reproduisant des échanges de thérapie en ligne. Les chercheurs ont ensuite demandé à des conseillers formés en thérapie cognitive de s’entretenir avec différents modèles d’IA, comme le ferait un patient.

Les conversations, ensuite soumises à l’examen de trois psychologues cliniciens, étaient truffées de réponses complètement inadaptées : banalisation de la détresse, réactions inappropriées face à des situations de crises, conseils génériques et déconnectés… Tout ce qui, dans un cadre réel, constituerait une faute professionnelle et aurait pu aggraver la situation personnelle d'un patient.

Pour Iftikhar, c'est la nature fondamentalement illusoire du dialogue homme-machine qui est au cœur du problème. Lorsque l'on échange avec un chatbot, quel qu'il soit, on échange avec un système d'autocomplétion, et non une entité consciente. « Un prompt peut guider le modèle vers un style de thérapie cognitive et comportementale (TCC) ou de thérapie comportementale dialectique (TCD), mais il ne modifie pas le modèle sous-jacent. Il s’agit d’une imitation basée sur des schémas appris, pas d’une compréhension réelle de la thérapie », explique-t-elle.

Cette différence entre l'imitation et la compréhension est à la fois technique et éthique : c'est elle qui sépare une véritable aide thérapeutique d'un outil comme un LLM capable de tromper son interlocuteur. Il ne fait que jouer la bienveillance et l'écoute, pour que l'utilisateur s'y attache même si cela renforcera de fausses croyances. D'un point de vue clinique, c'est catastrophique, puisque puisque cela viole le premier principe de la déontologie psychologique : un thérapeute ne doit jamais conforter une croyance erronée, encore plus lorsqu’elle entretient la souffrance. C'est le principe de non-malfaisance, l’un des fondements les plus élémentaires de la pratique psychologique ; avant de soigner, il faut s'assurer de ne pas nuire à la personne.