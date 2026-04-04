L’équation financière que personne ne résout

OpenAI génère désormais 2 milliards de dollars par mois. C’est colossal. C'est aussi insuffisant. Sam Altman s’est engagé dans le projet Stargate, un programme d’infrastructure évalué à 1 400 milliards de dollars sur plusieurs années. La levée record de 122 milliards, portée par SoftBank, Amazon et NVIDIA, ne couvre qu’une fraction de cette ambition. Le problème n’est d’ailleurs pas propre à OpenAI.

Les modèles d’IA coûtent une fortune à tout le monde. Anthropic restreint l’accès à Claude aux heures de pointe. Google, malgré une trésorerie de 125 milliards de dollars, a émis une obligation à 100 ans pour financer ses centres de données IA. Du jamais vu pour une entreprise technologique depuis Motorola en 1997. Les quatre géants (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta) prévoient plus de 630 milliards de dollars de dépenses d'infrastructure en 2026. Des sommes qui feraient pâlir les budgets de certains États. Publicité intégrée, hausses d’abonnements, resserrement stratégique : les pistes de rentabilisation se multiplient sans qu’aucune ne s’impose. OpenAI commence à corriger le tir.

Le recrutement du créateur d’OpenClaw, outil open source d’agents IA, signale un recentrage sur les produits à forte valeur ajoutée pour les développeurs. GPT-5.4 cible les entreprises plutôt que le grand public. Mais la mue arrive tard, et les concurrents n’ont pas attendu. Reste une certitude : l’ère des dépenses sans compter touche à sa fin. Et pour OpenAI plus que pour quiconque, la réponse à l’équation économique ne peut plus attendre