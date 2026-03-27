Ce chiffre de 100 millions change la donne pour l'ensemble du secteur. Google, qui promettait de ne pas injecter de publicité dans Gemini, dispose d'une infrastructure publicitaire infiniment plus mature. Le prétexte de la patience s'effrite quand un concurrent affiche une telle traction en quelques semaines. Microsoft, qui intègre déjà des liens sponsorisés dans Copilot via Bing, pourrait accélérer.

Seule Anthropic a adopté une posture claire. La firme a fait de l'absence de publicité un argument de vente explicite lors du Super Bowl. Son modèle repose sur les abonnements et l'usage professionnel. Mais cette position a un coût : elle exclut la monétisation de centaines de millions d'utilisateurs gratuits. Le pari tient tant que la croissance des abonnés suit.

Pour les autres acteurs, le signal est brutal. Si 100 millions de revenus annualisés tombent en six semaines avec moins de 20 % de couverture, le potentiel à pleine échelle se compte en milliards. La question n'est plus de savoir si la pub va envahir l'IA conversationnelle, mais combien de temps chaque concurrent pourra résister avant de l'adopter.

Six semaines pour valider un modèle économique que toute l'industrie redoutait : la pub dans l'IA n'est plus un débat philosophique, c'est un poste de revenus.