Ce départ n'est pas isolé. Tom Cunningham, un autre membre de l'équipe de recherche économique, avait déjà quitté OpenAI en septembre dernier en pointant une dérive similaire : la difficulté croissante à publier des recherches rigoureuses face à une pression pour servir de vitrine promotionnelle. Plus récemment, Ryan Beiermeister, responsable de la sécurité, a été licenciée après s'être opposée à l'introduction d'un « mode adulte » autorisant du contenu pornographique. OpenAI affirme que son renvoi découle d'une accusation de discrimination envers un employé masculin, version que Beiermeister qualifie d'« absolument fausse ». La multiplication de ces sorties musclées dessine le portrait d'une entreprise où les questions éthiques heurtent de plus en plus frontalement les impératifs financiers.

Demis Hassabis, patron de Google DeepMind, avait déjà taclé OpenAI sur ce point lors du forum de Davos, interrogeant la capacité de ChatGPT à maintenir la confiance des utilisateurs si les réponses deviennent biaisées par des motivations commerciales . Le concurrent Anthropic en a profité pour diffuser une publicité lors du Super Bowl affirmant que « la pub débarque dans l'IA, mais pas dans Claude », provoquant une réplique agacée de Sam Altman qui a qualifié la manœuvre de « clairement malhonnête » . Les tensions entre acteurs du secteur révèlent que le modèle économique de l'IA conversationnelle reste un terrain miné.