Le Super Bowl est souvent l'occasion de faire passer des messages autres que sportifs au plus grand nombre. C'est ce qu'a jugé bon de faire Anthropic, en diffusant ses quatre spots publicitaires pour Claude, avec une cible à peine voilée: son concurrent direct ChatGPT. En effet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, on y voit un chatbot humain assis dans la même pièce que son interlocuteur qui détourne une conversation intime avec une publictié. Une référence claire pour les tests en cours sur ChatGPT qui n'a échappé à Sam Altman. Il a aussitôt pris la parole sur X pour exprimer son amertume.

À l'origine, le communiqué d’OpenAI précisait que les essais publicitaires concernaient uniquement les utilisateurs adultes des offres gratuite et ChatGPT Go. Les encarts apparaissaient sous les réponses et portaient la mention « sponsorisé », sans modifier le contenu principal. Les abonnements payants Plus, Pro et Enterprise étaient eux, exempts de publicité.

Anthropic s'est emparé et inspiré du sujet, et a mis en scène des situations concrètes, comme une conversation personnelle interrompue pour y glisser une annonce fictive, et a donc remué le couteau dans la plaie en appuyant sur le contraste avec la promesse de ChatGPT. Certains spectateurs ont réagi par humour, d’autres par scepticisme, tandis que Sam Altman s'est montré un peu plus virulent. Il a dénoncé une représentation trompeuse de son produit, susceptible de donner une image erronée aux utilisateurs.

Très vite, il n'était plus question de la publicité, mais de l'affrontement entre deux stratégies d’accès à l’IA, et des tensions générées par les modèles d'IA gratuits avec publicité et un prétendu garanti sans pubs.