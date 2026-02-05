Quatre publicités diffusées par Anthropic pendant le Super Bowl ont attisé la colère de Sam Altman, patron d’OpenAI. Pour vanter les mérites de Claude, l’annonceur n’a pas hésité à critiquer l’arrivée de la publicité dans ChatGPT dans ses spots.
4 petits spots et puis s'enflamme. Sam Altman a réagi publiquement après que quatre publicités diffusées par Anthropic ont critiqué l’arrivée des annonces dans ChatGPT. Dans ces spots Super Bowl, Claude était vanté comme un assistant sans publicité et suggérait l'insertion de réclames dans ChatGPT. Un communiqué d’OpenAI du 16 janvier 2026 avait pourtant détaillé que des tests publicitaires débuteraient pour certaines offres de ChatGPT, avec des encarts en bas des réponses clairement indiqués et séparés du contenu principal. C'est ainsi qu'une simple campagne publicitaire pensée pour promouvoir Claude a déclenché un affrontement public entre deux entreprises issues d’une même histoire, incarnées par deux dirigeants aujourd’hui plus que jamais rivaux qui ne passeront probablement pas leurs vacances au ski ensemble.
Sam Altman prend position après les spots sur Claude du Super Bowl
Le Super Bowl est souvent l'occasion de faire passer des messages autres que sportifs au plus grand nombre. C'est ce qu'a jugé bon de faire Anthropic, en diffusant ses quatre spots publicitaires pour Claude, avec une cible à peine voilée: son concurrent direct ChatGPT. En effet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, on y voit un chatbot humain assis dans la même pièce que son interlocuteur qui détourne une conversation intime avec une publictié. Une référence claire pour les tests en cours sur ChatGPT qui n'a échappé à Sam Altman. Il a aussitôt pris la parole sur X pour exprimer son amertume.
À l'origine, le communiqué d’OpenAI précisait que les essais publicitaires concernaient uniquement les utilisateurs adultes des offres gratuite et ChatGPT Go. Les encarts apparaissaient sous les réponses et portaient la mention « sponsorisé », sans modifier le contenu principal. Les abonnements payants Plus, Pro et Enterprise étaient eux, exempts de publicité.
Anthropic s'est emparé et inspiré du sujet, et a mis en scène des situations concrètes, comme une conversation personnelle interrompue pour y glisser une annonce fictive, et a donc remué le couteau dans la plaie en appuyant sur le contraste avec la promesse de ChatGPT. Certains spectateurs ont réagi par humour, d’autres par scepticisme, tandis que Sam Altman s'est montré un peu plus virulent. Il a dénoncé une représentation trompeuse de son produit, susceptible de donner une image erronée aux utilisateurs.
Très vite, il n'était plus question de la publicité, mais de l'affrontement entre deux stratégies d’accès à l’IA, et des tensions générées par les modèles d'IA gratuits avec publicité et un prétendu garanti sans pubs.
Deux visions de l’IA s’affrontent dans la pratique et l’accès aux utilisateurs
Sam Altman avait précisé sur X que seuls les utilisateurs adultes des formules gratuites et ChatGPT Go verraient des encarts sponsorisés, affichés sous les réponses et clairement identifiés. Les abonnements Plus, Pro et Enterprise n’incluaient aucune publicité.
Rien à voir avec Claude qui propose quatre formules allant de la gratuite à un plan à 200 dollars soit autour de 170 euros, toutes sans publicité. C'est ce qu'Anthropic a critiqué indirectement dans les spots de la discorde, avec l'irruption de la publicité dans une conversation, sans précision. Anthropic a choisi de montrer comment la promesse d'OpenAI n'a pas été tenue, allant quasiment à l'accuser de publicité mensongère avec son « BETRAYAL », pour « TRAHISON » qui envahit l'écran au tout début du spot.
Sur le plan tarifaire, là encore, deux visions s'affrontent. ChatGPT alignait des offres à 0 , 8 , 20 et 200 dollars, tandis que Claude proposait 0 , 17 , 100 et 200 billets verts. Une différente de plans et d'options pour tout de même la même finalité : attirer et fidéliser des utilisateurs.
Ces disparités ont fait les choux gras des utilisateurs sur les réseaux sociaux, qui ont partagé largement ce genre de différence et le fait que les deux éditeurs se livent une guerre sans merci, de la provocation par publicité interposée aux plans tarifaires toujours plus agressifs.
Et si l'on devait tirer une énième leçon de ce genre de passe d'armes entre concurrents de la tech, ce serait celle-ci : financer l’accès gratuit par la publicité ou garantir une expérience sans encart au prix fort, il faut choisir son camp.