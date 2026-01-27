Il est encore difficile de savoir sous quelle forme exactement seront proposées ces annonces, et comment ce montant sera justifié. D'autant plus qu'OpenAI a clairement indiqué qu'elle ne fournira pas le même niveau d'informations détaillées que Google ou Meta, par exemple si les utilisateurs ont réagi à une publicité en effectuant un achat. La firme a même été plus loin en promettant qu'elle « ne vendra jamais vos données à des annonceurs ». De même, la confidentialité des conversations devrait être préservée, selon ses dires.