On en sait désormais plus sur les projets d'OpenAI pour la publicité dans ChatGPT. Et l'enjeu est de taille : la direction prise par l'entreprise pourrait avoir des conséquences directes sur le reste de l'industrie.
OpenAI l'a récemment confirmé : la publicité arrive bel et bien dans ChatGPT, que les utilisateurs le veuillent ou non. Mais cette annonce vient avec de grandes inconnues puisque les chatbots d'intelligence artificielle (IA) n'ont pas encore intégré les publicités directement dans leur interface de discussion. Une enquête de The Information nous révèle désormais les premiers détails sur cette petite révolution à venir.
Trois fois plus cher que Meta
Ainsi, l'entreprise de Sam Altman aurait fixé un prix hors du commun aux annonceurs qui souhaitent diffuser leur contenu sur ChatGPT : environ 60 dollars pour 1 000 vues, soit trois fois plus que le coût habituel des publicités sur les différentes plateformes de Meta.
Il est encore difficile de savoir sous quelle forme exactement seront proposées ces annonces, et comment ce montant sera justifié. D'autant plus qu'OpenAI a clairement indiqué qu'elle ne fournira pas le même niveau d'informations détaillées que Google ou Meta, par exemple si les utilisateurs ont réagi à une publicité en effectuant un achat. La firme a même été plus loin en promettant qu'elle « ne vendra jamais vos données à des annonceurs ». De même, la confidentialité des conversations devrait être préservée, selon ses dires.
Mais ces promesses restent très théoriques. De son côté, Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, n'a pas hésité à envoyer une petite pique à OpenAI, expliquant que l'arrivée de la publicité allait forcément entraver la confiance entre les utilisateurs et ChatGPT.
Tournant majeur pour l'industrie ?
Des détails supplémentaires sur les projets publicitaires d'OpenAI sont très attendus. Car cela va marquer un tournant majeur en fissurant le modèle des chatbots. De quoi autoriser de facto toute la concurrence à suivre.
Mais le géant de l'IA semble au pied du mur. Encore loin de la rentabilité, il cherche par tous les moyens à générer des revenus alors qu'il dépense des centaines de milliards de dollars dans l'infrastructure. Et puisque seulement 5 % des utilisateurs payent pour ChatGPT, il faut bien trouver du cash ailleurs. Le temps presse, de plus en plus d'analystes alertant sur une faillite à venir de la société.
Les premières publicités devraient apparaître dans les prochaines semaines pour les personnes qui utilisent le chatbot gratuitement, ainsi que pour ceux qui sont abonnés au forfait Go. Les utilisateurs de moins de 18 ans devraient être épargnés, de même que les discussions portant sur des sujets sensibles. À noter qu'il n'est pas exclu qu'OpenAI étende par la suite la publicité à ses autres offres payantes.