Le modèle économique d'OpenAI ne pouvait pas tenir en version gratuite sans contrepartie. Il faut donc que l'entreprise américaine dégage des revenus. Parmi les solutions retenues, les annonces sponsorisées.
OpenAI a commencé, ce lundi 9 février 2026, à intégrer des contenus publicitaires au sein des réponses générées par ChatGPT, selon une source proche du dossier. Cette mise à jour, qui concerne exclusivement les utilisateurs des offres gratuites, intervient quelques semaines après l'annonce officielle d'une phase de test par l'entreprise.
Modalités d'affichage de la pub dans ChatGPT
Selon les éléments techniques rapportés, les publicités s'affichent désormais au bas des réponses fournies par l'agent conversationnel. Le système de diffusion mis en place par OpenAI adapte les annonces en fonction de la requête spécifique formulée par l'utilisateur, assurant une correspondance contextuelle avec le sujet traité.
Ce changement de modèle économique ne s'applique pas à l'ensemble de la base d'utilisateurs. Le déploiement est limité aux détenteurs de comptes gratuits ou de l'abonnement "Go". Les abonnés aux niveaux de service payants supérieurs conservent, pour l'heure, une expérience exempte de publicité. Ce lancement intervient plus tôt que l'échéance initialement communiquée par l'entreprise, qui avait évoqué un déploiement « dans les semaines à venir » lors de son annonce le mois dernier.
Contexte et déclarations de la direction
L'introduction de la publicité marque une évolution notable dans la stratégie de l'entreprise. Sam Altman, président-directeur général d'OpenAI, avait par le passé qualifié le recours à la publicité de "dernier recours" pour la société.
En parallèle de ce lancement commercial, des données internes concernant la croissance de l'entreprise ont été communiquées. Lors d'une intervention auprès des employés la semaine dernière, Sam Altman a indiqué qu'OpenAI enregistrait de nouveau une croissance mensuelle supérieure à 10 %. Il a spécifiquement souligné la performance de Codex, un produit dédié à la programmation, dont l'utilisation a augmenté de 50 % au cours de la seule semaine écoulée.
Par ailleurs, le dirigeant a signalé l'arrivée imminente d'une mise à jour technique. Un "modèle de Chat mis à jour" devrait être lancé plus tard cette semaine, sans que les spécifications techniques précises n'aient été détaillées à ce stade.
Clash entre Anthropic et OpenAI
L'arrivée de la publicité sur la plateforme d'OpenAI a suscité une réaction immédiate de la concurrence. L'entreprise Anthropic a diffusé des spots publicitaires lors du Super Bowl critiquant l'initiative d'OpenAI.
Cette campagne a provoqué une réponse de Sam Altman sur le réseau social X. Le dirigeant a qualifié la démarche d'Anthropic de "clairement malhonnête", soulignant les tensions actuelles entre les acteurs majeurs du secteur de l'intelligence artificielle générative.
