Tout cela change des choses pour les entreprises. Comme l'explique Nathalie Bajeux, d'Havas Media Network et CEO d'Havas Market, « les assistants LLM redessinent en profondeur la chaîne de visibilité des marques. Ce ne sont plus les plus connues qui émergent, mais celles dont les contenus sont jugés légitimes, exploitables et crédibles par les modèles conversationnels. Pour les marques, l'enjeu n'est plus seulement d'être visibles sur le web, mais d'être comprises et recommandées par l'IA. » En clair, apparaître en tête sur Google ne garantit plus rien. Les marques doivent désormais penser des contenus adaptés spécifiquement à chaque IA, sous peine de disparaître des radars conversationnels.