Interrogé par Business Insider sur le sujet, Dan Taylor marque une distinction claire entre ces deux produits : "Search et Gemini sont des outils complémentaires avec des rôles différents. Alors qu'ils utilisent tous deux l'IA, Search est le lieu où vous cherchez de l'information sur le web, tandis que Gemini est votre assistant IA". Il faut dire que Google a un temps d'avance, avec un écosystème publicitaire déjà rentable dans la recherche traditionnelle.

A contrario, certains, comme l'analyste Ben Thompson, estime qu'OpenAI prend un risque considérable en lançant tardivement son système publicitaire. Selon lui, l'entreprise aurait dû déployer des publicités dès 2023, même imparfaites, pour les améliorer progressivement. Le géant de l'IA doit toujours démontrer qu'il est rentable. Au final, les pubs intégrées à OpenAI pourraient certainement faire grincer quelques dents et donc potentiellement amorcer une migration vers Gemini, surtout au regard des nouveautés récemment introduites au sein de Gmail.

Reste que, bien évidemment, Google n'abandonne pas pour autant la publicité dans l'IA. L'entreprise la réserve à ses outils de recherche. AI Overviews, les résumés en langage naturel qui apparaissent en haut des résultats de recherche, intègrent déjà des annonces et comptent plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. On estime aujourd'hui que le taux d'engagement sur ces publicités équivaut à celui des annonces de recherche traditionnelles.

Du côté de la concurrence, Perplexity expérimente aussi la publicité aux États-Unis, notamment avec des liens sponsorisés dans son encart affichant des requêtes similaires. Même chose chez Microsoft, qui souhaite mettre en avant des formats publicitaires interactifs au sein de Copilot en fonction des requêtes saisies par l'utilisateur.