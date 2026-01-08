Google déploie ce 8 janvier une mise à jour majeure de Gmail, qui intègre de nouvelles fonctionnalités IA. L'intelligence artificielle transforme la messagerie en assistant conversationnel avec recherche en langage naturel, rédaction assistée et tri automatique des priorités.
Vingt-deux ans après son lancement en 2004, Gmail opère aujourd'hui sa mutation la plus spectaculaire. Tout le monde sera d'accord pour dire que l'avalanche quotidienne d'e-mails noie l'information utile sous des tonnes de newsletters et de notifications. Pour inverser la tendance, Google mise tout sur Gemini, son modèle d'IA générative, et promet de métamorphoser votre boîte de réception en centre de commandement intelligent. Au programme, on retrouve la recherche conversationnelle, la rédaction assistée personnalisée et le tri automatique des priorités, avec un déploiement échelonné qui commence aujourd'hui et qui mérite quelques clarifications.
Interrogez votre boîte Gmail comme vous parleriez à un collègue
Oubliez les mots-clés savamment choisis et les filtres laborieux. Gmail franchit la barrière du langage technique pour accepter vos questions formulées comme vous parleriez à un humain. Par exemple, si vous avez besoin de retrouver les coordonnées du plombier qui vous a envoyé un devis il y a dix mois, tapez simplement « Qui m'a fait un devis pour ma salle de bain l'année dernière ? » dans la barre de recherche.
La magie opère grâce aux AI Overviews, cette technologie que Google a déjà déployée dans son moteur de recherche, et qui inquiète les médias du monde entier. Ici, plutôt que d'afficher bêtement une liste de résultats, l'IA synthétise directement la réponse, avec le nom du plombier, le montant du devis, la date d'envoi. Le système exploite le raisonnement avancé de Gemini pour comprendre l'intention derrière votre question, même approximative ou incomplète. Plus besoin, donc, de se souvenir du nom exact de l'entreprise ni de la date précise.
Cette fonction de recherche conversationnelle reste toutefois réservée aux abonnés Google AI Pro et Ultra. En revanche, tout le monde profite gratuitement des résumés automatiques de conversations, et ce dès ce jeudi 8 janvier. Quand un fil d'e-mails s'étire sur des dizaines de réponses, Gmail génère désormais une synthèse des points clés affichée en tête de discussion. C'est pratique, pour rattraper rapidement un échange professionnel après quelques jours d'absence.
L'IA qui écrit vraiment comme vous
Help Me Write (Aide-moi à écrire), l'outil de rédaction assistée, sort enfin de sa phase de test pour devenir accessible gratuitement à tous les utilisateurs. Le principe est que lorsque vous saisissez une instruction basique du genre « Rédige un e-mail pour décliner poliment une invitation à dîner », l'IA vous pond un brouillon complet, que vous affinez ensuite selon votre sensibilité. Google annonce au passage une évolution majeure pour février, avec l'intégration du contexte provenant de vos autres applications (Agenda, Drive, Photos...), pour des suggestions encore plus pertinentes.
Les réponses suggérées montent aussi en gamme. Exit les anciennes Smart Replies et leurs trois propositions robotiques (« Merci ! », « OK », « Bien reçu »). Place désormais aux Suggested Replies, qui analysent réellement le contexte de votre conversation pour générer des réponses dans votre style personnel. Votre tante vous demande si elle doit apporter un gâteau plutôt qu'une tarte pour la réunion familiale ? Gmail vous propose une réponse qui tient compte de vos précédents échanges avec elle, du ton habituel de vos messages et du contexte évoqué plus haut dans le fil. Ce serait presque de la triche, si on était mauvaise langue.
Pour les perfectionnistes, Google ajoute Proofread, un correcteur sous stéroïdes réservé aux abonnés Google AI Pro et Ultra. Contrairement aux vérificateurs d'orthographe classiques, cet outil scrute la grammaire fine, suggère des alternatives lexicales plus percutantes, traque les formulations alambiquées et ajuste même la voix de vos phrases. L'objectif est alors d'envoyer des messages professionnels impeccables, même rédigés à la va-vite depuis un smartphone.
Google lance AI Inbox, l'outil qui trie vos priorités et récapitule les événements importants automatiquement
Mais la véritable star de cette mise à jour s'appelle AI Inbox. Google réinvente carrément l'interface de consultation de vos e-mails avec ce nouveau mode d'affichage qui joue les filtres intelligents. Terminé le défilement compulsif pour distinguer l'urgent du superflu. AI Inbox présente l'avantage de classer automatiquement vos messages en deux catégories stratégiques.
D'un côté, vous avez la rubrique « Priorities » (Priorités), qui identifie vos interlocuteurs importants en croisant plusieurs signaux, à savoir la fréquence de vos échanges, la présence dans votre carnet d'adresses, et les relations déduites du contenu même des messages. Les tâches critiques remontent en surface sans intervention de votre part. Que vous cherchiez une facture avec échéance demain ou un rendez-vous médical à confirmer sous 48 heures, tout apparaît clairement listé avec les actions attendues et leur deadline. Google insiste sur la confidentialité, un point qui peut sembler lointain au milieu de toutes ces nouveautés. La firme de Mountain View affirme que toute cette analyse se déroule avec les protections habituelles, et que vos données restent sous votre contrôle.
La section « Catch me up » (Rattrape-moi) fonctionne un peu comme un bulletin d'information personnalisé. Réservations de restaurant, livraisons de colis, annulations de cours, modifications d'horaires... Tous les événements marquants qui transitent par votre boîte mail se retrouvent récapitulés dans une vue consolidée. Vous gagnez un temps précieux en évitant de parcourir individuellement des dizaines de courriers électroniques transactionnels pour reconstituer le fil de votre vie quotidienne.
Le seul souci que nous avons, c'est qu'AI Inbox n'est pour l'instant accessible qu'à un groupe restreint de testeurs privilégiés. Le déploiement massif interviendra « dans les prochains mois », selon Google. Ces nouvelles fonctionnalités s'appuient sur Gemini 3, la dernière itération du modèle d'IA maison. Chose à savoir, et non des moindres, le lancement démarre aujourd'hui aux États-Unis, et en anglais uniquement. Google prévoit une extension progressive vers d'autres langues et régions dans les mois à venir, sans préciser de calendrier concret pour les utilisateurs francophones.