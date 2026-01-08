D'un côté, vous avez la rubrique « Priorities » (Priorités), qui identifie vos interlocuteurs importants en croisant plusieurs signaux, à savoir la fréquence de vos échanges, la présence dans votre carnet d'adresses, et les relations déduites du contenu même des messages. Les tâches critiques remontent en surface sans intervention de votre part. Que vous cherchiez une facture avec échéance demain ou un rendez-vous médical à confirmer sous 48 heures, tout apparaît clairement listé avec les actions attendues et leur deadline. Google insiste sur la confidentialité, un point qui peut sembler lointain au milieu de toutes ces nouveautés. La firme de Mountain View affirme que toute cette analyse se déroule avec les protections habituelles, et que vos données restent sous votre contrôle.