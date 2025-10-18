Google dope son service de messagerie Gmail avec Gemini, et l'intelligence artificielle est désormais en mesure de suggérer à l'utilisateur le meilleur moment pour planifier un rendez-vous.
Longtemps simple service de messagerie, Gmail s’impose aujourd’hui comme une plateforme intelligente au cœur même de l’écosystème Google. Avec l’intégration progressive de Gemini, l’assistant dopé à l’intelligence artificielle maison, l’expérience utilisateur s’apprête à franchir un cap : rédaction assistée, organisation automatisée, anticipation des besoins et maintenant gestion des prises de rendez-vous. Oui, oui.
Toujours plus de Gemini au sein de Gmail
C’est précisément l’ambition de la nouvelle fonction intégrée à Gemini, directement au cœur de Google. L’assistant intelligent sera désormais capable de proposer automatiquement plusieurs dates et horaires pour planifier un rendez-vous, en s’appuyant sur l’emploi du temps de l’utilisateur.
Il est parfois difficile de trouver le temps de se rencontrer, en particulier avec des clients externes, ce qui nécessite souvent de nombreux échanges d'e-mails.
Avec cette nouvelle fonction, à la réception d’un mail sollicitant les disponibilités de l'utilisateur, Gemini analysera son agenda pour lui suggérer instantanément les créneaux les plus adaptés.
Un planificateur automatique (et intelligent) de rendez-vous
Bien sûr, l'opération ne sera pas automatique, et les mails en question afficheront un bouton « Aide moi à planifier un rendez-vous » sous l'espace dédié à la réponse. C'est à ce moment-là que Gemini viendra caler le rendez-vous au meilleur moment.
« Par exemple, si quelqu'un demande un rendez-vous de 30 minutes la semaine prochaine, Gemini vous proposera des créneaux horaires qui correspondent à vos disponibilités », indique Google.
Google oblige, la réponse permettra d'insérer un encart Google Agenda directement dans le corps du mail, et l'invitation à l'évènement sera automatiquement envoyée aux deux participants. En effet, à l'heure actuelle, la fonction n'est disponible qu'entre deux interlocuteurs.
Le déploiement de cette nouveauté est actuellement en cours du côté de chez Google, et va concerner dans un premier temps les abonnés au service Google Workspace. Pratique, non ?
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google