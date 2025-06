Voilà déjà plusieurs mois que ChatGPT propose une fonction de planification de tâches, permettant aux utilisateurs de programmer des requêtes automatiques. Celle-ci repose sur les modèles o3 et o4-mini, et est accessible sur les versions Web, iOS, Android et macOS. Le principe est simple : l'utilisateur définit un horaire pour une action récurrente ou ponctuelle. À titre d'exemple, il est possible de lui demander de vous envoyer chaque matin, à une heure précise, un résumé de l'actualité tech ou encore de vous rappeler des dates importantes.

Actuellement, ChatGPT limite ces automatisations à dix tâches actives simultanément. En cas de dépassement de cette limite, il faut suspendre ou supprimer une tâche existante pour pouvoir en ajouter une nouvelle. Google emboîte désormais le pas à OpenAI, offrant une mécanique identique à Gemini : l’utilisateur peut ordonner par voix ou texte une action planifiée, y compris récurrente. Les actions programmées sont gérées via une page de paramètres dédiée.