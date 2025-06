Des utilisateurs sur les plateformes X et Reddit ont rapporté des interruptions de service. Selon Downdetector, les problèmes ont commencé vers 9h du matin en France, affectant pas mal de régions du monde. La page de statut d'OpenAI a indiqué que certains utilisateurs ont commencé à rencontrer des "taux d'erreurs élevés et une latence" à ce moment-là, affectant ChatGPT, son outil Sora de conversion de texte en vidéo, et les API d'OpenAI.