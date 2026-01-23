Alors que ChatGPT a lancé le mois dernier sa propre boutique d'applications, 72 % des abonnés au chatbot envisagent de se détourner de certains services, que ce soit pour planifier des tâches, écouter de la musique ou consulter des cartes. Ils sont aussi 75 % à vouloir rester sur l'application pour effectuer toutes leurs tâches numériques. Le chiffre monte à 77 % quand on leur demande s'ils souhaitent que leur abonnement IA soit intégré à une offre comprenant plusieurs services. 74 % apprécieraient même que leurs abonnements téléphoniques incluent cette technologie.