ChatGPT devient de plus en plus incontournable, au grand dam de Google Search : une récente enquête confirme cette inversion des tendances.
Entre ChatGPT et Google Search, la guerre est déclarée depuis bien longtemps. L'outil d'OpenAI n'a pas caché ses ambitions en déployant l'an passé son propre moteur de recherche ainsi qu'un mode d'analyse ultra-puissant. Si les risques d'hallucinations sont plus que jamais présents, cela ne semble pas refroidir les utilisateurs. Bien au contraire…
ChatGPT de plus en plus central pour les utilisateurs
ChatGPT fait partie intégrante du quotidien de nombreuses personnes et une récente enquête le prouve. Menée par Bango sur 1400 utilisateurs américains, l'étude a montré un basculement total des usages : 72 % des personnes interrogées ont dit adieu à la recherche Google et ont mis ChatGPT en page d'accueil de leurs ordinateurs et de leurs mobiles. Un chiffre pour le moins étonnant quand on sait que l'outil est encore loin d'être infaillible.
Mais ce n'est pas tout : 78 % des abonnés américains font désormais l'impasse sur les navigateurs et ont installé un widget ChatGPT sur leurs portables et leurs tablettes. Beaucoup ne consultent même plus les liens partagés et préfèrent échanger directement avec le chatbot. Ils sont aussi 74 % à souhaiter réaliser leurs achats via cet interface.
Quelles conséquences pour Google et ceux qui en dépendent ?
Alors que ChatGPT a lancé le mois dernier sa propre boutique d'applications, 72 % des abonnés au chatbot envisagent de se détourner de certains services, que ce soit pour planifier des tâches, écouter de la musique ou consulter des cartes. Ils sont aussi 75 % à vouloir rester sur l'application pour effectuer toutes leurs tâches numériques. Le chiffre monte à 77 % quand on leur demande s'ils souhaitent que leur abonnement IA soit intégré à une offre comprenant plusieurs services. 74 % apprécieraient même que leurs abonnements téléphoniques incluent cette technologie.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Si le panel interrogé reste limité, il est impossible d'ignorer ce basculement des usages. Alors qu'il y a peu, l'utilisation de ChatGPT était de l'ordre du ponctuel, l'outil est désormais devenu, aux yeux de nombreuses personnes, totalement indispensable et constitue une véritable porte d'entrée vers le web, pour le meilleur ou pour le pire.
Alors que les éditeurs et autres annonceurs sont de plus en plus invisibilisés, une vraie réflexion doit être menée pour attirer non plus l'attention des robots d'indexation de Google, mais celle de l'IA. Cependant, beaucoup de personnes se méfient des réponses de ChatGPT et le mastodonte, qui a toujours un volume de recherches impressionnant, est loin d'avoir rendu les armes.