Il fallait oser. Lors d'un récent procès, Nick Fox, le vice-président de la recherche chez Google, a exposé sans fard la logique implacable de l'entreprise. Il a confirmé que le mécanisme de retrait proposé aux éditeurs pour empêcher l'IA d'analyser leurs contenus était largement illusoire. Refuser l'accès aux robots explorateurs de Google pour l'entraînement de ses modèles d'intelligence artificielle revient purement et simplement à demander sa désindexation du moteur de recherche. En clair : acceptez d'être pillé ou devenez invisible.

Cette proposition sonne comme un ultimatum à peine voilé. Google place les éditeurs face à un choix cornélien : soit ils continuent d'alimenter gratuitement la machine qui les rend obsolètes, soit ils renoncent à leur principale source d'audience et signent leur arrêt de mort économique. Le vernis du consentement s'écaille pour révéler un rapport de force où l'un des partenaires dicte toutes les règles, avec un sourire en coin. Le message est d'une clarté brutale : la porte est ouverte, mais le vide vous attend de l'autre côté.