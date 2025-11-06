Le plus ironique dans cette histoire est sans doute le calendrier. Pendant que Google joue les shérifs du droit d'auteur, ses voisins de la Silicon Valley sont justement accusés de se servir sans la moindre gêne dans ces mêmes rayons illégaux. Meta est poursuivie en France pour avoir entraîné son intelligence artificielle Llama avec la base de données Books3, qui contient près de 200 000 livres piratés, dont de nombreuses œuvres françaises.

Et Meta n'est pas un cas isolé. Anthropic, développeur du robot conversationnel Claude, vient d'accepter de verser 1,5 milliard de dollars pour clore des poursuites l'accusant d'avoir alimenté ses modèles avec des milliers de livres téléchargés illégalement. On assiste donc à un étrange deux poids, deux mesures : on bloque l'accès aux particuliers, mais on ferme les yeux sur un pillage à l'échelle industrielle qui sert à construire les technologies de demain. La croisade de Google contre Anna's Archive a soudain un goût d'inachevé, voire d'hypocrite. La véritable bataille pour le droit d'auteur ne se joue plus sur les moteurs de recherche, mais dans les centres de données des géants de la technologie.