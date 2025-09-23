ABC

Article intéressant qui confirme que l’édition est le secteur le plus attaqué, même si ce n’est pas le plus bancable. Le travail de milliers de petits auteurs qui n’ont que ça pour vivre, piraté par des minables, qui en plus, se présentent en « chevaliers blancs » contre les « méchants capitalistes ». Des tocards.

Comme dit dans l’article, l’efficacité de la méthode pose question. Peut-être essayer de sécuriser les flux en amont, d’utiliser les atouts de l’IA (qui là servirait à quelque chose), même si les pirates trouveront toujours des moyens pour faire le mal. Surtout que les sanctions encourues sont moindres comparées à d’autres délits.

raslacrepe: raslacrepe: le titre devrait etre:

« Google supprime 5 milliards de liens pirates à la demande des éditeurs de livres » de rien, c’est cadeau

Envoie ton CV plutôt que de pourrir les commentaires de ce genre de reproches lourds et gratuits, qui sont tout sauf un cadeau pour les autres lecteurs. La rédaction sera peut-être intéressée. Ou pas.