La catégorie "publishing", qui englobe les livres, journaux et BD, représente 30,7 % du trafic pirate mondial. Et cette part est en nette hausse. En 2024, les sites spécialisés dans ce type de contenu ont attiré 66,4 milliards de visites, contre 63,6 milliards un an plus tôt. Soit une croissance de 4,3 %, à contre-courant des autres secteurs.



Ce boom est largement porté par le manga, qui représente à lui seul plus de 70 % du piratage dans la catégorie édition. À l’inverse, le piratage de livres traditionnels stagne autour de 5 % du trafic total. L’engouement mondial pour les mangas – stimulé par les adaptations animées, les réseaux sociaux et les plateformes de lecture en ligne – alimente une consommation frénétique, souvent illégale, notamment dans les régions où les traductions officielles arrivent tardivement.