La défense de Meta ? Un classique du genre. Ces téléchargements n'auraient rien à voir avec l’entraînement des IA, mais relèveraient d'un « usage personnel » de certains salariés. Une explication qui laisse songeur, surtout quand on imagine la quantité de données en jeu. Difficile de croire à une simple soirée cinéma entre collègues.

Au-delà de l'anecdote salace, l'affaire révèle surtout la faim insatiable des modèles d’IA pour les données, quelles qu'elles soient. Pour atteindre la fameuse « superintelligence » promise par Mark Zuckerberg, tous les coups semblent permis, y compris piocher dans les zones grises du droit d’auteur. Le problème, c’est que cette opacité devient la norme dans une industrie qui prétend vouloir bâtir un avenir meilleur.

Les conséquences pourraient être amères. Si la justice donne raison aux studios, Meta pourrait non seulement payer une amende salée, mais aussi être contraint de « nettoyer » ses modèles. Une purge numérique qui reviendrait à faire oublier à son IA tout ce qu'elle a appris de manière illicite. Un retour à la case départ qui ferait mauvais genre dans la compétition effrénée que Meta et le reste des géants de la tech se livrent, tout particulièrement sur les embauches.