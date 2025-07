Cette évolution amène à relire le passé sous un autre angle. La générosité affichée de Meta dissimulait en réalité une manœuvre stratégique brillante. Ses modèles Llama n'ont jamais été véritablement open source au sens pur du terme, mais plutôt open weight, leur code source et leurs données d'entraînement restant secrets. En publiant gratuitement des modèles performants, le groupe visait à banaliser le marché et à saper le modèle économique de rivaux comme OpenAI, qui monétisent l'accès à leurs systèmes propriétaires via des API. Une tactique redoutable pour fédérer une communauté, attirer les talents et affaiblir la concurrence.

L'avenir de la stratégie IA de Meta semble donc s'écrire sur une partition hybride. Le groupe conserverait jalousement ses modèles les plus puissants et coûteux, tel le projet « Behemoth », pour un usage propriétaire et un avantage compétitif maximal. En parallèle, il continuerait de publier des versions plus anciennes ou moins performantes pour entretenir l'écosystème de développeurs et son image d'acteur ouvert.