OpenAI poursuit sa mue en système d'exploitation : un tout nouveau catalogue d'app vient de voir le jour au sein de ChatGPT.
En octobre dernier, OpenAI a annoncé l'arrivée des applications dans ChatGPT et le déploiement d'un tout nouveau kit de développement à destination des développeurs. L'objectif ? Permettre aux utilisateurs de connecter cette intelligence artificielle à des apps externes pour réaliser toutes sortes de tâches. Désormais la firme va plus loin en intégrant un répertoire d'applications dans le service.
Un catalogue d'applis disponible dans ChatGPT
OpenAI vient de lancer un nouvel espace au sein de ChatGPT. Permettant de rechercher et de connecter des applications externes, l'outil est similaire à un app store. Dans le même temps, la firme en a profité pour renommer les différents connecteurs présents dans le service en « applications ».
Pour accéder à ce nouvel espace, il suffit de lancer ChatGPT, d'ouvrir la colonne latérale à gauche de l'écran puis de cliquer sur la section « Applications ». Vous accéderez alors à une liste d'applications compatibles, triées par popularité mais aussi par thématiques (« Lifestyle » et « Productivité »). Une barre de recherche est aussi disponible.
En cliquant sur une app, vous trouverez un bref descriptif et un bouton de connexion rapide. Une fois activé, l'outil pourra être appelé dans une conversation ChatGPT en tapant « @ » suivi du nom de l'app ou sélectionné dans les outils disponibles. Des limites d'utilisation peuvent exister, selon le forfait choisi notamment.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Les applications disponibles peuvent, si l'option est activée dans ChatGPT, se baser sur les informations stockées dans la mémoire du service. Attention, OpenAI peut utiliser les données pour entraîner ses modèles si vous n'avez pas décoché l'option « Améliorer le modèle pour tous », accessible dans « Paramètres » > « Gestion des données ».
Les applications sont disponibles pour tous les utilisateurs, abonnés ou non (certaines applis peuvent toutefois être payantes). On trouve pour l'instant une soixantaine d'outils mais cette liste est, bien sûr, appelée à se rallonger dans les prochains mois.