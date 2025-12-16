Il y a quelques mois, OpenAI annonçait la possibilité de « créer des branches » dans un nouveau chat. Cela permet d'ouvrir une conversation sur un point précis dans un nouvel onglet afin de ne pas perdre le fil de la discussion initiale ou de la polluer. Une fonctionnalité que l'on peut désormais utiliser sur les applications mobiles de ChatGPT, que ce soit sur Android ou iOS, a fait savoir l'entreprise dans un tweet.