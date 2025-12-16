OpenAI annonce le déploiement d'une fonctionnalité déployée début septembre sur la version Web sur ses applications mobiles. Et si elle est subtile, elle s'avère très pratique.
Si ChatGPT reste le chatbot le plus populaire, sa dominance s'effrite doucement, à tel point que le P.-D.G Sam Altman a sonné l'alarmé en interne, poussant la firme à lancer GPT-5.2 en urgence. Et puisque l'interface et l'expérience utilisateur comptent grandement, la start-up peaufine son application au maximum.
Ne pas perdre le fil de la discussion
Il y a quelques mois, OpenAI annonçait la possibilité de « créer des branches » dans un nouveau chat. Cela permet d'ouvrir une conversation sur un point précis dans un nouvel onglet afin de ne pas perdre le fil de la discussion initiale ou de la polluer. Une fonctionnalité que l'on peut désormais utiliser sur les applications mobiles de ChatGPT, que ce soit sur Android ou iOS, a fait savoir l'entreprise dans un tweet.
C'est utile dans une foule de situations, par exemple si au milieu d'une discussion avec l'IA, une question annexe traverse l'esprit de l'utilisateur. La fonction se révèle aussi pratique pour comparer deux approches comme un ton plus formel, une version plus courte ou une autre langue, ou même pour approfondir un point technique.
Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur les trois petits points en dessous d'un message envoyé par le chatbot, puis d'appuyer sur « Créer une branche dans un nouveau chat ». Vérifiez, auparavant, que votre application est bien à jour.
ChatGPT innove sans cesse
Récemment, OpenAI a également apporté une vaste mise à jour au mode vocal de son chatbot. Les conversations orales sont maintenant incorporées dans les chats, et l'IA est même en mesure de générer des éléments visuels après une simple requête vocale grâce à la recherche sur le Web.
De même, l'entreprise a déployé un outil de collaboration il y a quelques jours, permettant à plusieurs personnes de créer une conversation groupée pour travailler sur un projet commun. L'IA y participe et fait des suggestions. Une fonction qui peut autant servir dans le cadre professionnels que pour organiser un voyage avec des proches ou trouver une idée de cadeau.