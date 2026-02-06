OpenAI ne cache pas son ambition. Codex ne veut plus être un simple outil de génération de code, mais un « agent à usage général » capable d'opérer un ordinateur de bout en bout. La firme cible explicitement les designers, chefs de produit et data scientists, métiers où le code n'est qu'une fraction du travail quotidien. Cette extension au-delà du développement pur rappelle étrangement la stratégie d'Anthropic avec Claude Code et son système Cowork qui pilote désormais l'ensemble de macOS. Et un rachat clé opéré par OpenAI l'année dernière laisse peu de doute sur cette intention.

La sortie quasi simultanée de GPT-5.3 Codex et de Claude Opus 4.6, tous deux revendiquant avoir « participé à leur propre développement », trahit une course désespérée vers l'agent autonome universel. Les ingénieurs OpenAI eux-mêmes reconnaissent que leur métier a « fondamentalement changé » en deux mois à peine. Si les créateurs avouent ne plus travailler comme avant, difficile de ne pas se demander ce qu'il restera aux autres professions une fois que Codex aura appris à remplir leurs tableaux de bord et rédiger leurs cahiers des charges.