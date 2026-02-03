Ne nous voilons pas la face : cette sortie est une réponse de panique face au succès insolent de Claude Code. Depuis des mois, la solution d'Anthropic grignotait des parts de marché chez les développeurs, ringardisant le Codex original. OpenAI ne pouvait pas laisser s'installer l'idée qu'ils étaient en retard sur l'usage réel ("agentique") de l'IA.​

Mais l'enjeu dépasse le simple code. En s'installant nativement sur macOS avec une telle profondeur d'intégration, OpenAI vient piétiner les platebandes d'Apple. On se demandait récemment si ChatGPT allait rendre Siri obsolète, la réponse semble être un grand « oui » technique. Si votre éditeur de code peut contrôler votre ordinateur mieux que l'assistant natif, Apple a un sérieux problème. OpenAI ne livre pas ici un simple outil de productivité, mais un cheval de Troie pour devenir la véritable interface de votre ordinateur.