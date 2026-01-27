Clawdbot marque sans doute le début de l'ère des agents autonomes grand public, mais à quel prix ? Nous échangeons actuellement la sécurité de nos données contre le confort d'une automatisation presque magique.

Êtes-vous prêt à dédier une machine à un assistant virtuel ? En tout cas, de notre côté, on a tenté l'expérience, mais sur une machine virtuelle dédiée pour commencer !