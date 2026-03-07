L'installation de base, c'est bien. Mais OpenClaw devient vraiment puissant quand vous le configurez avec intention. Avant d'entrer dans le détail, un point essentiel : tout ce qui suit — la hiérarchie des modèles, les crons, la mémoire, les channels — se configure en parlant à votre agent. Pas en éditant des fichiers JSON à la main, pas en cherchant la bonne syntaxe dans la doc. Vous décrivez ce que vous voulez en français, l'agent s'en charge. Les sections qui suivent vous expliquent les concepts pour que vous sachiez quoi demander. La mise en place, c'est lui qui la fait.

Concrètement, ça donne quoi ?

Voici le genre de messages que j'envoie à mon agent sur Discord — et ce qu'il fait derrière :

« Configure un fallback sur LM Studio avec Qwen si Anthropic tombe »

→ L'agent édite la config du gateway, ajoute le provider LM Studio, télécharge le modèle, définit la chaîne de fallback, redémarre le daemon.



« Mets en place une veille tech tous les matins à 9h, envoie le résultat sur #veille-tech »

→ Il crée le cron job, écrit le script de collecte RSS, configure le scoring, teste une première exécution, et vous envoie le premier briefing pour validation.

« Mon agent vocal ne marche plus depuis la mise à jour »

→ Il lit les logs, identifie l'erreur, cherche dans la doc officielle si c'est un bug connu, applique le correctif, et vérifie que ça remarche.

« Ajoute dans ma config que je veux des réponses courtes et directes, jamais de blabla »

→ Il met à jour SOUL.md avec vos préférences de ton. Dès la session suivante, les réponses changent.

« Je veux un channel Discord dédié par projet, avec des notifications différentes pour chacun »

→ Il vous guide pas à pas pour créer le serveur, propose une structure de channels, et configure les contextes isolés.

Vous n'avez pas besoin de connaître les commandes CLI, la syntaxe des crons, ou le format des fichiers de mémoire. Vous décrivez le résultat souhaité, l'agent trouve le chemin.