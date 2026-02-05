G29

« Sur le benchmark MRCR v2, Opus 4.6 atteint 76%, là où Sonnet 4.5 plafonnait à 18,5%. »

Comparer Opus 4.6 à Sonnet 4.5 est une vaste blague…

Comparez Opus 4.6 à Opus 4.5 ou Sonnet 4.6 à Sonnet 4.5, mais là c’est du n’importe quoi…

Édit : pour ceux qui ne connaissent pas la gamme, c’est comme si Opus était à Sonnet ce que « Audi avec toutes les options » était à « Skoda tarif de base sans aucune option », comme si vous compariez l’audi RS3 2026 à une Skoda Favia de base de 2023. Comparez l’audi dernier modèle à l’audi équivalente de la génération précédente, et la Skoda dernière génération à la Skoda équivalente de la génération prcédente ; mais pas le haut de gamme le plus cher de la dernière version au bas de gamme de la version précédente.

(Note : j’aime les Skoda pour leur rapport qualité/prix - avant de me faire défoncer dans les commentaires)