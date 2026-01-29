Le patron d'OpenAI reconnaît que la dernière mise à jour de son célèbre chatbot a sacrifié la qualité rédactionnelle au profit de la puissance technique.
Le lancement de ChatGPT 5.2 ne s’est pas tout à fait passé comme prévu pour OpenAI. Si la firme espérait impressionner avec un gain de puissance, elle a surtout récolté une pluie de critiques sur la qualité des textes produits. Sam Altman, le PDG de l'entreprise, a fini par briser le silence lors d'une réunion avec des développeurs cette semaine. Avec une certaine franchise, il a admis que ses équipes avaient « foiré » cet aspect précis, laissant les utilisateurs face à une intelligence artificielle devenue maladroite et difficile à lire.
Le style sacrifié sur l'autel de la performance
L'explication de cet échec réside dans une décision stratégique d'OpenAI. Selon Sam Altman, les efforts de développement pour la version 5.2 ont été massivement concentrés sur les capacités de raisonnement pur, le codage et les compétences en ingénierie. En voulant créer un outil techniquement « super intelligent », l'entreprise a consciemment mis de côté l'interaction humaine et la fluidité de l'écriture. Cette approche a transformé le chatbot en une machine performante pour résoudre des problèmes complexes, mais incapable de rédiger des contenus agréables ou naturels pour ses utilisateurs.
Le patron d'OpenAI justifie ce déséquilibre par une question de priorité. Il explique que pour progresser rapidement dans certains domaines pointus, il est parfois nécessaire d'en négliger d'autres : « Nous avons décidé, et je pense à juste titre, de concentrer l'essentiel de nos efforts sur la version 5.2 afin de la rendre extrêmement performante en matière d'intelligence artificielle, de raisonnement, de programmation, d'ingénierie, etc. », a-t-il déclaré. « Or, nos ressources sont limitées, et il nous arrive de nous concentrer sur un aspect et d'en négliger un autre ».
Dans le cas présent, c'est la prose de l'IA qui a été volontairement laissée de côté lors du développement. Les utilisateurs, habitués à la version 4.5 qui se voulait plus naturelle, ont immédiatement ressenti ce changement radical, qualifiant même cette nouvelle mouture de « plus ennuyeuse » et moins performante que la précédente version 5.1 sur le plan textuel.
Sam Altman reconnait ses torts et promet des améliorations
Face à la grogne, OpenAI ne compte pas rester sur cet échec. Sam Altman a profité de son intervention pour rassurer la communauté : les futures versions de la lignée GPT 5.x devraient corriger le tir. L'objectif affiché est désormais de surpasser la qualité d'écriture de GPT 4.5, qui reste la référence pour de nombreux fidèles de l'outil. L'entreprise semble avoir pris la mesure du problème, comprenant que l'intelligence brute ne suffit pas si la forme reste indigeste ou pénible à lire pour le grand public.
Ce revirement intervient alors que la concurrence, notamment Gemini 3 de Google, se montre de plus en plus menaçante. Des tests comparatifs montrent que les deux modèles sont désormais au coude-à-coude sur de nombreux points techniques. Si ChatGPT perd son avantage sur la qualité de l'interaction et du style, il risque de voir ses utilisateurs migrer vers des solutions plus polyvalentes.
L'enjeu pour OpenAI est donc de prouver qu'il est possible d'allier une puissance de raisonnement exceptionnelle à une plume élégante et précise. OpenAI a désormais la pression pour transformer ce fiasco rédactionnel en un simple accident de parcours.
