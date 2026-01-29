L'explication de cet échec réside dans une décision stratégique d'OpenAI. Selon Sam Altman, les efforts de développement pour la version 5.2 ont été massivement concentrés sur les capacités de raisonnement pur, le codage et les compétences en ingénierie. En voulant créer un outil techniquement « super intelligent », l'entreprise a consciemment mis de côté l'interaction humaine et la fluidité de l'écriture. Cette approche a transformé le chatbot en une machine performante pour résoudre des problèmes complexes, mais incapable de rédiger des contenus agréables ou naturels pour ses utilisateurs.

Le patron d'OpenAI justifie ce déséquilibre par une question de priorité. Il explique que pour progresser rapidement dans certains domaines pointus, il est parfois nécessaire d'en négliger d'autres : « Nous avons décidé, et je pense à juste titre, de concentrer l'essentiel de nos efforts sur la version 5.2 afin de la rendre extrêmement performante en matière d'intelligence artificielle, de raisonnement, de programmation, d'ingénierie, etc. », a-t-il déclaré. « Or, nos ressources sont limitées, et il nous arrive de nous concentrer sur un aspect et d'en négliger un autre ».

Dans le cas présent, c'est la prose de l'IA qui a été volontairement laissée de côté lors du développement. Les utilisateurs, habitués à la version 4.5 qui se voulait plus naturelle, ont immédiatement ressenti ce changement radical, qualifiant même cette nouvelle mouture de « plus ennuyeuse » et moins performante que la précédente version 5.1 sur le plan textuel.