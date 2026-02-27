C'est un changement de registre notable. Anthropic a toujours construit son identité sur la sécurité et l'éthique de l'IA. Cette fois, elle a utilisé cet argument comme arme commerciale directe. Nous ne sommes plus dans la posture défensive, mais bel est bien dans l'attaque.

Le calcul est lisible. Une partie des utilisateurs de ChatGPT n'apprécie pas l'idée de voir leurs conversations encadrées par de la publicité. Anthropic leur a tendu la main au bon moment. Le triplement des inscriptions depuis novembre suggère que l'argument, accompagné des annonces produit, a trouvé preneur.

OpenAI, de son côté, n'est pas resté sans réagir. La course entre les deux labos s'accélère, et chaque mouvement de l'un force l'autre à répondre. Des actionnaires historiques d'OpenAI ont même commencé à regarder du côté d'Anthropic, signal que la compétition n'est plus seulement technologique. Elle est aussi financière.

Il faut tempérer l'enthousiasme. Tripler un chiffre quotidien d'inscriptions, c'est spectaculaire. Mais si ce chiffre de départ était modeste, le résultat reste relatif. Anthropic ne communique pas sa base de départ. Gemini vient lui aussi d'afficher des records d'utilisation, rappelant que la course à l'adoption de masse reste ouverte sur plusieurs fronts à la fois.

Ce qui est en jeu dépasse le compteur d'inscriptions. Anthropic veut prouver qu'un modèle économique construit sur la confiance, et non sur la publicité, peut attirer suffisamment d'abonnés payants pour tenir face à des acteurs avec plusieurs longueurs d'avance. Son chiffre d'affaires annualisé dépasse 14 milliards de dollars. Sa valorisation frôle les 380 milliards. La trajectoire est solide. La méthode reste à éprouver sur la durée.

Tripler ses inscriptions en pariant sur la défiance des autres, c'est élégant. Tenir ce rythme sans devenir soi-même ce qu'on critique, c'est une autre affaire entièrement.