Depuis novembre, les nouveaux arrivants sur Claude s'enchaînent à un rythme que même Anthropic n'avait pas anticipé. Derrière un chiffre spectaculaire se cache une séquence de décisions calculées, lancées au bon moment.
C'est The Information qui a publié l'information en exclusivité : les inscriptions quotidiennes sur Claude ont triplé depuis novembre 2025. Les abonnements payants, eux, ont plus que doublé depuis octobre. Pour comprendre ce bond, il faut remonter à une série de décisions prises par Anthropic en fin d'année dernière, au moment précis où ses concurrents commettaient des erreurs visibles.
Les chiffres qui changent le récit d'Anthropic
Jusqu'ici, Anthropic se racontait d'abord comme une entreprise d'infrastructure. Environ 80 % de ses revenus provenaient des développeurs et des usages professionnels via son interface de programmation (la fameuse API) et son abonnement Max à 200 euros. Le grand public n'était pas vraiment la cible.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Les données rapportées changent ce portrait. Les inscriptions quotidiennes ont triplé entre novembre 2025 et aujourd'hui. Les abonnements payants ont plus que doublé depuis octobre. Anthropic ne communique pas de chiffre absolu sur ses utilisateurs actifs. Mais selon les données disponibles, Claude comptait environ 19 millions d'utilisateurs mensuels au troisième trimestre 2025.
L'écart avec ChatGPT (800 millions d'utilisateurs) reste considérable. Ce qui est frappant ici, ce n'est pas la taille du parc. C'est la vitesse de la progression.
Anthropic a longtemps joué dans une autre catégorie que ChatGPT. Fin 2025, elle a décidé d'en changer. La série de lancements qui a accompagné ce virage est dense : plus de trente produits et fonctionnalités lancés en janvier 2026 seul, un outil de travail collaboratif baptisé Cowork, une ouverture au secteur de la santé avec une conformité aux normes HIPAA. Et surtout, un changement de posture visible. Anthropic s'est mise à parler au grand public, pas seulement aux équipes techniques.
Quand l'éthique devient un argument de conquête
La vraie rupture a un déclencheur précis. Fin 2025, OpenAI a annoncé l'arrivée de publicités dans ChatGPT pour 2026. La réaction d'Anthropic n'a pas été de communiquer sur sa technologie. Elle a lancé une campagne publicitaire qui tournait en dérision cette décision, en pointant le caractère « flatteur hypocrite » reproché aux modèles GPT.
C'est un changement de registre notable. Anthropic a toujours construit son identité sur la sécurité et l'éthique de l'IA. Cette fois, elle a utilisé cet argument comme arme commerciale directe. Nous ne sommes plus dans la posture défensive, mais bel est bien dans l'attaque.
Le calcul est lisible. Une partie des utilisateurs de ChatGPT n'apprécie pas l'idée de voir leurs conversations encadrées par de la publicité. Anthropic leur a tendu la main au bon moment. Le triplement des inscriptions depuis novembre suggère que l'argument, accompagné des annonces produit, a trouvé preneur.
OpenAI, de son côté, n'est pas resté sans réagir. La course entre les deux labos s'accélère, et chaque mouvement de l'un force l'autre à répondre. Des actionnaires historiques d'OpenAI ont même commencé à regarder du côté d'Anthropic, signal que la compétition n'est plus seulement technologique. Elle est aussi financière.
Il faut tempérer l'enthousiasme. Tripler un chiffre quotidien d'inscriptions, c'est spectaculaire. Mais si ce chiffre de départ était modeste, le résultat reste relatif. Anthropic ne communique pas sa base de départ. Gemini vient lui aussi d'afficher des records d'utilisation, rappelant que la course à l'adoption de masse reste ouverte sur plusieurs fronts à la fois.
Ce qui est en jeu dépasse le compteur d'inscriptions. Anthropic veut prouver qu'un modèle économique construit sur la confiance, et non sur la publicité, peut attirer suffisamment d'abonnés payants pour tenir face à des acteurs avec plusieurs longueurs d'avance. Son chiffre d'affaires annualisé dépasse 14 milliards de dollars. Sa valorisation frôle les 380 milliards. La trajectoire est solide. La méthode reste à éprouver sur la durée.
Tripler ses inscriptions en pariant sur la défiance des autres, c'est élégant. Tenir ce rythme sans devenir soi-même ce qu'on critique, c'est une autre affaire entièrement.