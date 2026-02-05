Gemini, le chatbot de Google, a franchi la barre des 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Gemini 3 et l'offre payante Google AI Plus ont dopé la fréquentation et l'engagement quotidien.
Désormais, et c'est Sundar Pichai lui-même qui l'a annoncé, le modèle d'intelligence artificielle Gemini 3 traite désormais plus de 10 milliards de jetons par minute via l'API. Google Alphabet a dépassé 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel au quatrième trimestre 2025. Les ventes de Gemini Enterprise atteignent huit millions de licences auprès de 2 800 entreprises. YouTube a généré plus de 60 milliards de dollars entre abonnements et publicité, tandis que Google Cloud a progressé de 48 %, avec un carnet de commandes à 240 milliards de dollars. Aux États-Unis, les sessions en mode IA doublent depuis le lancement de Gemini 3. Beaucoup de chiffres, certes, mais qui ne veulent dire qu'une chose, d'après le P-DG de Google et Alphabet : ça cartonne !
Gemini 3 et les usages qui s'accélèrent
Encore des chiffres ?
De son côté, le directeur commercial de Google, Philipp Schindler, a rappelé que Google AI Plus, à 7,99 dollars par mois, soit environ 6,78 euros, attire un public attentif aux tarifs. L'application gratuite garde une forte audience, mais Gemini 3 Pro engage les utilisateurs dans des interactions trois fois plus longues que Gemini 2.5 Pro. Près d'une requête sur six exploite la voix ou les images. Plus de 1,5 million de personnes utilisent chaque semaine Google Antigravity pour planifier et exécuter des tâches complexes.
Lors de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre, Sundar Pichai a précisé que Gemini Enterprise avait vendu huit millions de licences à 2 800 entreprises, dont Airbus et Salesforce. Les équipes de ces sociétés ont automatisé des processus et rationalisé la gestion des interactions clients.
L'intégration de Gemini dans Google Workspace a permis à Schwarz Group et au Département des Transports des États-Unis de déployer l'outil à grande échelle.
Meta AI compte 500 millions d'utilisateurs, ChatGPT en revendique 810 millions.
Gemini progresse aussi rapidement grâce à la combinaison de l'offre gratuite et des abonnements payants. « Nous constatons une forte croissance des abonnements et une utilisation quotidienne soutenue », a déclaré Philipp Schindler.
Le nombre de requêtes quotidiennes par utilisateur en mode IA a doublé aux États-Unis depuis décembre 2025. Les sessions deviennent plus conversationnelles, et les utilisateurs explorent des résultats en images et voix, tandis que la recherche comprend mieux les intentions.
Revenus et infrastructures sous pression
Et comme les chiffres sont les meilleurs témoins de la réussite, Alphabet a franchi 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, soutenu par la recherche, YouTube et Google Cloud. La recherche a augmenté ses revenus de 17 % au trimestre, et YouTube a dépassé 60 milliards de dollars en combinant publicités et abonnements. Google Cloud a enregistré 48 % de croissance, avec un carnet de commandes à 240 milliards de dollars et des engagements clients supérieurs de 55 % sur un trimestre.
Sundar Pichai a détaillé les chiffres : les modèles de Gemini traitent plus de 10 milliards de jetons par minute, contre 7 milliards le trimestre précédent. Plus de 120 000 entreprises utilisent Gemini pour leurs solutions, et 95 % des 20 premières sociétés SaaS exploitent la plateforme. Les grandes entreprises et les administrations publiques ont automatisé plus de cinq milliards d'interactions clients au quatrième trimestre, soit une progression de 65 % par rapport à 2024.
Alphabet prévoit 175 à 185 milliards de dollars d'investissements en 2026 pour soutenir cette demande. La puce TPU Ironwood de septième génération et les GPU Vera Rubin de NVIDIA permettent un entraînement et une inférence à grande échelle. « Nos modèles répondent aux usages actuels et aux besoins croissants de nos clients », a affirmé Sundar Pichai.
Sur YouTube, plus d'un million de chaînes ont utilisé quotidiennement les outils de création en décembre 2025, et plus de 20 millions de spectateurs ont interagi avec les nouvelles fonctionnalités. Waymo a franchi 20 millions de trajets entièrement autonomes, avec 400 000 trajets hebdomadaires. Miami devient le sixième marché, et d'autres villes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon sont en préparation.
Le soleil brille sur Mountain View.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google