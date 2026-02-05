Encore des chiffres ?

De son côté, le directeur commercial de Google, Philipp Schindler, a rappelé que Google AI Plus, à 7,99 dollars par mois, soit environ 6,78 euros, attire un public attentif aux tarifs. L'application gratuite garde une forte audience, mais Gemini 3 Pro engage les utilisateurs dans des interactions trois fois plus longues que Gemini 2.5 Pro. Près d'une requête sur six exploite la voix ou les images. Plus de 1,5 million de personnes utilisent chaque semaine Google Antigravity pour planifier et exécuter des tâches complexes.

Lors de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre, Sundar Pichai a précisé que Gemini Enterprise avait vendu huit millions de licences à 2 800 entreprises, dont Airbus et Salesforce. Les équipes de ces sociétés ont automatisé des processus et rationalisé la gestion des interactions clients.

L'intégration de Gemini dans Google Workspace a permis à Schwarz Group et au Département des Transports des États-Unis de déployer l'outil à grande échelle.

Meta AI compte 500 millions d'utilisateurs, ChatGPT en revendique 810 millions.

Gemini progresse aussi rapidement grâce à la combinaison de l'offre gratuite et des abonnements payants. « Nous constatons une forte croissance des abonnements et une utilisation quotidienne soutenue », a déclaré Philipp Schindler.

Le nombre de requêtes quotidiennes par utilisateur en mode IA a doublé aux États-Unis depuis décembre 2025. Les sessions deviennent plus conversationnelles, et les utilisateurs explorent des résultats en images et voix, tandis que la recherche comprend mieux les intentions.