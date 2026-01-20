Les levées de fonds gigantesques continuent en 2026 dans le secteur de l'intelligence artificielle. Anthropic va bientôt en bénéficier, avec de l'argent qui a déjà profité à OpenAI !
En 2025, on a surtout entendu parler des diverses opérations financières d'OpenAI, qui étaient à chaque fois l'occasion de voir apparaître des chiffres fous - au point que certains doutent dorénavant de sa viabilité à terme. Cette année, les chiffres d'ampleur continuent à tomber dans la presse, avec cette fois Anthropic qui ouvre le bal.
Sequoia va participer à une levée de fonds gigantesque d'Anthropic
On n'en a pas fini avec les méga-levées de fonds dans l'IA. Le Financial Times publie aujourd'hui une nouvelle information expliquant qu'Anthropic mène une opération de levée de fonds destinée à récolter 25 milliards de dollars, ce qui devrait faire monter sa valorisation à 350 milliards de dollars.
Et parmi les entreprises qui vont mettre au pot, on retrouve la société de capital-risque californienne Sequoia Capital. Un acteur pourtant déjà bien investi dans OpenAI (ChatGPT) et même du côté de xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Ce qui est un comportement assez rare pour ce genre d'investisseurs, qui n'ont pas l'habitude d'investir sur des start-ups rivales opérant dans un même domaine.
Sequoia va-t-il perdre accès à certaines informations d'OpenAI ?
Sequoia dans ce domaine a décidé pour une fois d'opérer d'une autre façon. « [L'entreprise] détient une tonne d'OpenAI et de xAI et est très optimiste quant à l'idée qu'il ne s'agit pas d'une course à gagner, mais que chacune aura ses propres capacités » explique une source au Financial Times.
Cette arrivée au capital pose aussi la question des relations futures entre Sequoia et OpenAI. Sam Altman, qui est très lié avec cet investisseur depuis qu'il a quitté Harvard, avait en effet l'an dernier témoigné sous serment que les investisseurs d'OpenAI qui s'engagent dans d'autres entreprises concurrentes perdraient alors l'accès à des informations confidentielles. Alors, l'investisseur pense-t-il que le créateur de ChatGPT n'est plus qu'un acteur parmi d'autres ?