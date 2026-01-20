On n'en a pas fini avec les méga-levées de fonds dans l'IA. Le Financial Times publie aujourd'hui une nouvelle information expliquant qu'Anthropic mène une opération de levée de fonds destinée à récolter 25 milliards de dollars, ce qui devrait faire monter sa valorisation à 350 milliards de dollars.

Et parmi les entreprises qui vont mettre au pot, on retrouve la société de capital-risque californienne Sequoia Capital. Un acteur pourtant déjà bien investi dans OpenAI (ChatGPT) et même du côté de xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Ce qui est un comportement assez rare pour ce genre d'investisseurs, qui n'ont pas l'habitude d'investir sur des start-ups rivales opérant dans un même domaine.