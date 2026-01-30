L'année 2026 s'annonce particulièrement animée du côté de Wall Street. Deux géants de l'intelligence artificielle (IA) convoitent la Bourse, et il s'agira d'un terrain de bataille crucial pour déterminer qui domine vraiment.
Il y a quelques mois, OpenAI faisait savoir qu'elle envisageait d'entrer en Bourse pour atteindre une valorisation immense de 1 000 milliards de dollars. Mais dans la foulée, Dario Amodei, patron d'Anthropic, a également évoqué une arrivée à Wall Street. La course est lancée, et la start-up à l'origine de ChatGPT compte bien la remporter.
Une compétition qui s'intensifie
Selon le Wall Street Journal, OpenAI prépare le terrain pour une introduction en Bourse au quatrième trimestre de cette année. L'idée est de faire mieux que l'éditeur de Claude, alors que la compétition entre les deux technologies s'intensifie clairement.
En effet, les ventes d'Anthropic sont en plein essor grâce à la popularité de son agent de codage Claude Code. Si la firme perd énormément d'argent en raison de la puissance de calcul colossale nécessaire au fonctionnement de ses modèles, elle s'attend à atteindre le seuil de rentabilité pour la première fois en 2028, soit deux ans avant OpenAI.
Beaucoup s'inquiètent d'ailleurs de la capacité de cette dernière à réellement générer des profits, alors qu'elle s'engage constamment dans de nouveaux accords exorbitants pour agrandir ses infrastructures IA. Les analystes sont de plus en plus nombreux à évoquer une faillite probable. Et pour couronner le tout, le procès qui va l'opposer à Elon Musk au mois de mars fait craindre une issue peut favorable : des milliards sont en jeu.
OpenAI prépare le terrain
Mais OpenAI ne s'avoue pas vaincue. Elle a notamment recruté un nouveau directeur comptable, Ajmere Dale, et une directrice financière, Cynthia Gaylor, qui sera chargée des relations avec les investisseurs. En parallèle, elle continue d'accueillir des fonds dans son capital ; d'après de récentes informations, Microsoft, NVIDIA et Amazon injecteraient prochainement 60 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT.
Aussi improbable que cela puisse paraître, la plus importante introduction en Bourse de l'année ne devrait concerner ni OpenAI, ni Anthropic. SpaceX prévoit, elle aussi, de devenir publique, et sa valorisation pourrait avoisiner les 1 500 milliards de dollars.