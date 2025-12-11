Le spectacle est savoureux pour qui suit la saga Musk depuis ses débuts. L'homme qui pestait contre la tyrannie des résultats trimestriels semble avoir mis de l'eau dans son vin pétillant. SpaceX, ce bijou estimé à 350 milliards de dollars en cette fin d'année 2025, ne peut plus rester éternellement une forteresse privée. Les rumeurs enflent et se confirment : une introduction en Bourse se profile à l'horizon 2026, avec l'ambition affichée de lever près de 30 milliards de dollars. Une somme faraonique qui ferait passer l'entrée en Bourse du géant pétrolier saoudien Aramco pour une modeste levée de fonds de quartier.​

Ce changement de pied ne s'explique pas seulement par un caprice de star. La pression monte en interne. Les employés, fidèles de la première heure ou nouvelles recrues, trépignent d'impatience à l'idée de convertir leurs actions en monnaie sonnante et trébuchante. Les ventes privées, bien que régulières, ne suffisent plus à étancher cette soif de liquidités, surtout quand la valorisation de l'entreprise joue à saute-mouton avec les centaines de milliards. Wall Street se frotte déjà les mains en imaginant les commissions sur ce qui s'annonce comme l'opération financière la plus spectaculaire de la décennie.​